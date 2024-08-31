Над Тамбовской областью перехватили два украинских беспилотника 0 Минобороны РФ сообщило о крупномасштабной попытке атаки с использованием украинских беспилотников на различные объекты в России в ночь на 15 августа. По информации ведомства, российская ПВО успешно перехватила и уничтожила 158 дронов самолётного типа.

Дело о загрязнении ООО «Русагро-Тамбов» реки Савала отправлено на повторное рассмотрение 0 Дело о загрязнении реки Савалы, в котором фигурирует ООО «Русагро-Тамбов», отправлено на повторное рассмотрение. Тамбовский областной суд отменил решение Ленинского районного суда, который ранее прекратил производство по административному делу о загрязнении реки Савала, возбужденному по ч. 4 ст.

Вынесен приговор бывшему руководителю ООО «Стинэк» 0 В Тамбове суд вынес приговор Марии Комаровой, бывшему директору ООО «Стинэк», по делу о попытке хищения бюджетных средств на сумму около 11 миллионов рублей. Проблемы начались после того, как при благоустройстве сквера на Набережной было установлено детское игровое оборудование, которое не

В регионе завершилась летняя оздоровительная кампания 0 В Тамбовской области завершилась летняя оздоровительная кампания в загородных лагерях, охватившая более 51 тысячи детей. Из них 34,8 тысячи посетили пришкольные лагеря, а 16,3 тысячи — загородные. В рамках кампании прошло 456 профильных смен, включая научные, профориентационные и творческие. Летние

В Тамбове на улице Нагорной снова вводится одностороннее движение 0 В Тамбове на улице Нагорной вновь введут одностороннее движение с 31 августа 2024 года по 1 июля 2025 года. Решение принято для улучшения пропускной способности дороги. Движение будет организовано в направлении от улицы Киквидзе к улице Николая Островского.

Центр "Мой бизнес" приглашает экспортеров Тамбовской области на бизнес-миссию в Азербайджан 0 Центр "Мой бизнес" приглашает действующих и потенциальных экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Азербайджан, которая пройдет в Баку 2-3 октября. Мероприятие организовано в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

В Тамбове жильцов многоквартирных домов обяжут демонтировать самовольное наружное утепление стен 0 Администрация в Тамбове начала борьбу с утеплением квартир методом «заплаток» на фасадах многоквартирных домов. По мнению местных властей, это нарушает архитектурный облик областного центра, вносит диссонанс в застройку и визуально разрушает целостность МКД.

Россельхозбанк направил на поддержку АПК Тамбовской области 11 млрд рублей 0 С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку аграриев Тамбовской области 11 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ремонт на улице Полынковской: на 40% выполнены работы и начато строительство парковки у школы №11 0 В Тамбове продолжается активный дорожный ремонт на улице Полынковской. На участке от улицы Гастелло до Авиационной уже уложен выравнивающий слой асфальта и установлены новые бордюрные камни. В настоящий момент подрядчик продолжает работы по укладке основного асфальтного покрытия. По данным

Более 20 учителей из Тамбова обучились работе с беспилотниками 0 В Тамбове в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в пяти школах будут открыты специализированные классы, где учащиеся смогут изучать, конструировать и моделировать беспилотные летательные аппараты. Эти школы — № 1, 2, 14,

В Мичуринске задержали продавца, похитившего полмиллиона рублей из кассы магазина 0 В Мичуринске сотрудники ОМВД задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег из кассы магазина на улице Интернациональной. Установлено, что 524 тысячи рублей похитил 31-летний продавец, который работал в этом магазине более десяти лет и пользовался доверием руководства.

В Тамбове произошло ДТП со смертельным исходом 0 В Тамбове на пересечении улиц Октябрьской и Карла Маркса произошла смертельная авария. В 3 часа ночи 28 августа Lada Largus столкнулась с грузовиком «ГАЗон NEXT». По предварительным данным, Lada двигалась по улице Карла Маркса и, по неустановленной пока причине, врезалась в грузовик. В результате

ФСБ задержала гражданина, который планировал диверсии на железных дорогах 0 Сотрудники УФСБ по Тамбовской области возбудили уголовное дело о подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) против жителя Тамбова 1992 года рождения, задержанного в конце июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, когда

«Амбер Талвис» передали в доход России 0 Акции алкогольного магната Юрия Шефлера, владельца нескольких заводов, включая один в Тамбовской области, были переданы в доход России. Как сообщает РИА Новости, судебные приставы перевели на счёт Федерального агентства по управлению государственным имуществом более 90 тысяч акций и 100% долей в

В Тамбове снова загорелся исторический дом Венедиктова 0 В Тамбове вновь произошёл пожар в историческом доме купца Венедиктова, расположенном на пересечении улиц Интернациональной и Красной. Возгорание случилось вечером в воскресенье, 25 августа, примерно в 20:00. Огонь быстро охватил второй этаж западного крыла здания. По данным МЧС, пожарным удалось

Подрядчика, ремонтировавшего ул. Советская в Тамбове обвиняют в мошенничестве 0 Прокуратура Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 8 миллионов рублей при ремонте автомобильной дороги на улице Советской в 2022 году. Обвинение предъявлено бывшему генеральному директору подрядной организации ООО «Строй НЭС-АБ». Его обвиняют по

Администрация Тамбова предпринимает новую попытку благоустроить сквер «Гармония» 0 Администрация Тамбова вновь ищет подрядчика для благоустройства сквера «Гармония», расположенного на углу улиц Советская и Лермонтовская. Предыдущий контракт с липецкой компанией ООО «СУ 1» был расторгнут по соглашению сторон 14 августа, спустя около полутора месяцев после его заключения. Тогда

В Тамбове хотят взять полмиллиарда рублей в кредит под 20,47% годовых 0 Администрация Тамбова планирует взять два кредита на общую сумму 500 миллионов рублей для погашения существующих долговых обязательств. Для определения кредитных организаций, которые предоставят кредиты, будут проведены аукционы, извещения о которых уже размещены в Единой информационной системе

УМВД России по Тамбовской области аннулировало гражданство двух натурализованных граждан 0 УМВД России по Тамбовской области аннулировало российское гражданство двух натурализованных граждан на основании их осуждения за преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами. Решение принято в соответствии с Федеральным законом № 138-ФЗ «О гражданстве Российской

Администрации Тамбова дали 12 месяцев на ликвидацию свалки 0 Ленинский районный суд Тамбова обязал администрацию города ликвидировать несанкционированную свалку в районе улиц Бастионной и Авиационной в течение одного года. Это решение было подтверждено Тамбовским областным судом после апелляционной жалобы, поданной городскими властями.