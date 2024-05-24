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Апелляция вернула на новое рассмотрение уголовное дело в отношении застройщика
Сегодня, 09:55
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Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор генеральному директору строительной компании из Тамбова, обвиняемому в мошенничестве.
Следствие утверждает, что директор, осознавая финансовые трудности своей компании, присвоил около миллиона рублей, полученных от потерпевшего за будущую квартиру в строящемся многоквартирном доме. Не планируя выполнять обязательства, он переоформил договор инвестирования с другой компанией на ту же самую квартиру, совершив преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения).
Ленинский районный суд Тамбова оправдал обвиняемого, решив, что в его действиях отсутствовал состав преступления, так как не было доказано намерение присвоить имущество.
Прокурор не согласился с этим решением и подал апелляцию, указывая, что суд не учел факт повторной продажи квартиры без заключения договора долевого участия, а также не принял во внимание, что обвиняемый ранее неоднократно был осужден за аналогичные преступления, действуя по отработанной схеме.
Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда поддержала позицию прокурора, отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Тамбова.
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