Тамбовского подрядчика обвиняют в хищении стройматериалов на сумму в 1,2 миллиона рублей Комментариев: 0



Согласно версии следователей, в период июля-августа 2018 года фигурант похитил стройматериалы, полученные после демонтажа дорожного покрытия.



По закону, подрядчик должен вернуть все материалы заказчику – вплоть до отходов производства, или уменьшить стоимость контракта на стоимость полученных ресурсов.



Однако обвиняемый подписал и предоставил «Дирекции городских дорог» (т.е. заказчику) акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости дорог, в которые включил информацию о полученных 575 тоннах асфальтобетонного гранулянта. По документам, подрядчик перевёз их на базу МБУ «Спецдорсервис» - но на самом деле он их присвоил, что и привело к потере муниципального имущества.



По данным Rusprofile, контракт на ремонт автодороги по улице М. Горького (от Советской до Карла Маркса) выиграло тамбовское ООО «Строительно-монтажное управление», гендиректор которого - Максим Муругов. Контраст составлен на сумму в 4,8 миллиона рублей – и, по документам, он был исполнен без нареканий, неустоек и пеней. Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинение против 37-летнего руководителя строительной организации. Он проходит по уголовному делу о хищении муниципального имущества на сумму свыше 1,2 миллионов рублей при ремонте дороги по улице М. Горького (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Уголовное дело направят в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.Согласно версии следователей, в период июля-августа 2018 года фигурант похитил стройматериалы, полученные после демонтажа дорожного покрытия.По закону, подрядчик должен вернуть все материалы заказчику – вплоть до отходов производства, или уменьшить стоимость контракта на стоимость полученных ресурсов.Однако обвиняемый подписал и предоставил «Дирекции городских дорог» (т.е. заказчику) акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости дорог, в которые включил информацию о полученных 575 тоннах асфальтобетонного гранулянта. По документам, подрядчик перевёз их на базу МБУ «Спецдорсервис» - но на самом деле он их присвоил, что и привело к потере муниципального имущества.По данным Rusprofile, контракт на ремонт автодороги по улице М. Горького (от Советской до Карла Маркса) выиграло тамбовское ООО «Строительно-монтажное управление», гендиректор которого - Максим Муругов. Контраст составлен на сумму в 4,8 миллиона рублей – и, по документам, он был исполнен без нареканий, неустоек и пеней.



