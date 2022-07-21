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Вынесен приговор в отношении бывшего депутата Алексея Жирнова
Вчера, 19:58
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Прокуратурой области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва Алексея Жирнова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Установлено, что в период с 21.11.2016 по 18.03.2020 в результате неправомерных действий депутата, выразившихся в фиктивном трудоустройстве своего знакомого на должность помощника, который свои профессиональные обязанности не исполнял, а всю заработную плату отдавал фигуранту уголовного дела сначала наличными, а затем передал банковскую карту с паролем доступа, таким образом похищены денежные средства Тамбовской областной Думы в крупном размере на сумму около 700 тыс. рублей.
В целях возмещения вреда, причинённого преступлением, прокуратурой области в суд с материалами дела направлено исковое заявление в порядке ст. 44 УПК РФ в интересах Тамбовской области.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Иск прокуратуры области удовлетворен в полном объеме.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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