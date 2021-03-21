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Депутата Тамбовской областной Думы ожидает суд
Сегодня, 13:51
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В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы Алексея Жирнова, который обвиняется в присвоении денежных средств своего помощника.
В 2016 году депутат фиктивно трудоустроил гражданина на должность своего помощника, а средства присваивал себе. Потерпевшим по уголовному делу признана Тамбовская областная Дума. Сумма ущерба достигает 700 тыс. рублей.
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