Тамбовский ресторатор рассказал о ценах, кадровом голоде и «вымирании» ночной индустрии



Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал сушистом в первом тамбовском суши-баре, затем несколько лет работал в Воронеже — от семейных ресторанов до ночных клубов. Вернуться в Тамбов, по его словам, пришлось в том числе из-за изменений на рынке и семейных обстоятельств.



— Ночная индустрия начала затухать. Плюс семья, жильё — всё это повлияло на решение вернуться, — отметил он в беседе с «Вердиктом».



В Тамбове Алёхин участвовал в запуске нескольких заведений, а затем подключился к созданию ресторана «Огонь», который открылся в историческом здании. Проект реализовывался почти с нуля: реконструкция заняла около года, при этом часть оригинальных элементов — например, старинные балки — было решено сохранить как часть атмосферы.



Одной из ключевых тем интервью стали изменения в поведении клиентов. По словам ресторатора, современный посетитель стал более требовательным и внимательным к цене.



— Сейчас человек приходит и в первую очередь считает деньги. Он сравнивает, оценивает, выбирает, — отметил Алёхин.



При этом рост цен в меню он объясняет объективными экономическими причинами. Например, средняя стоимость бизнес-ланча в Тамбове держится на уровне около 350 рублей, но сохранить её при прежних объёмах порций становится всё сложнее.



— Если делать большие порции по такой цене, можно уйти в минус. Поэтому приходится либо уменьшать порции, либо повышать стоимость, — пояснил он.



Отдельно ресторатор обратил внимание на сложности с внедрением новых гастрономических форматов. По его словам, непривычные блюда и концепции в Тамбове приживаются медленно, а заведения вынуждены адаптироваться под массового потребителя — в том числе упрощать меню и добавлять визуальные подсказки.



Серьёзной проблемой отрасли остаётся кадровый дефицит. По словам Алёхина, опытные специалисты уже распределены между заведениями, а молодёжь не спешит идти в профессию.



— Молодые приходят, два дня походят — и пропадают. Это касается всех: поваров, официантов, барменов, — рассказал он.



Дополнительное давление на рынок оказывает развитие доставки и формата dark kitchen, куда уходит часть работников.



Среди других проблем ресторатор назвал рост цен на продукты и нестабильность поставок. По его словам, даже отсутствие одного ингредиента может серьёзно повлиять на работу кухни и качество блюд.



Отдельной темой стала коммуникация бизнеса с властью. Алёхин отметил, что системного диалога в отрасли пока не выстроено, а многие вопросы решаются точечно.



— Нужна площадка, где можно обсуждать общие проблемы. Именно поэтому я рассматриваю вступление в Союз промышленников и предпринимателей, — подчеркнул он.



В завершение беседы ресторатор отметил, что, несмотря на успех текущего проекта, рассматривает возможность запуска новых инициатив.



Фото: Павел Васильев для «Вердикта» Директор одного из успешных ресторанов Тамбова Кирилл Алёхин в интервью деловому изданию «Вердикт» рассказал о трансформации ресторанного рынка, проблемах отрасли и изменившихся запросах посетителей.Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал сушистом в первом тамбовском суши-баре, затем несколько лет работал в Воронеже — от семейных ресторанов до ночных клубов. Вернуться в Тамбов, по его словам, пришлось в том числе из-за изменений на рынке и семейных обстоятельств.В Тамбове Алёхин участвовал в запуске нескольких заведений, а затем подключился к созданию ресторана «Огонь», который открылся в историческом здании. Проект реализовывался почти с нуля: реконструкция заняла около года, при этом часть оригинальных элементов — например, старинные балки — было решено сохранить как часть атмосферы.Одной из ключевых тем интервью стали изменения в поведении клиентов. По словам ресторатора, современный посетитель стал более требовательным и внимательным к цене.При этом рост цен в меню он объясняет объективными экономическими причинами. Например, средняя стоимость бизнес-ланча в Тамбове держится на уровне около 350 рублей, но сохранить её при прежних объёмах порций становится всё сложнее.Отдельно ресторатор обратил внимание на сложности с внедрением новых гастрономических форматов. По его словам, непривычные блюда и концепции в Тамбове приживаются медленно, а заведения вынуждены адаптироваться под массового потребителя — в том числе упрощать меню и добавлять визуальные подсказки.Серьёзной проблемой отрасли остаётся кадровый дефицит. По словам Алёхина, опытные специалисты уже распределены между заведениями, а молодёжь не спешит идти в профессию.Дополнительное давление на рынок оказывает развитие доставки и формата dark kitchen, куда уходит часть работников.Среди других проблем ресторатор назвал рост цен на продукты и нестабильность поставок. По его словам, даже отсутствие одного ингредиента может серьёзно повлиять на работу кухни и качество блюд.Отдельной темой стала коммуникация бизнеса с властью. Алёхин отметил, что системного диалога в отрасли пока не выстроено, а многие вопросы решаются точечно.В завершение беседы ресторатор отметил, что, несмотря на успех текущего проекта, рассматривает возможность запуска новых инициатив.Фото: Павел Васильев для «Вердикта»



