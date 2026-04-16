Суд подтвердил ответственность Берстенёва и Шамояна по делу банкротства застройщика «Элистрой»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и участника ООО «Элитстрой» Геннадия Берстенёва и руководителя ООО «Рони» Романа Шамояна. Спор связан со строительством проблемного многоквартирного дома на улице Коммунальной в Тамбове.

Как установили суды, денежные средства дольщиков в значительной части поступали не застройщику, а подрядной организации. Всего было реализовано более 80 квартир и несколько нежилых помещений на сумму свыше 200 млн рублей. При этом «Элитстрой» получил лишь около 16 млн рублей, тогда как основная часть средств оказалась на счетах «Рони».

По данным судебных разбирательств, значительная часть этих денег не была направлена на строительство. Экспертиза и материалы уголовных дел указывают, что десятки миллионов рублей использовались не по целевому назначению.

Ситуация вокруг дома развивается уже несколько лет. Застройщик был признан банкротом в 2022 году, а права дольщиков защищаются в рамках специальной процедуры. Позднее к ответственности решили привлечь лиц, принимавших ключевые управленческие решения.

Суды также учли, что Геннадий Берстенёв уже осуждён за злоупотребление полномочиями, а в отношении Романа Шамояна продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Решение апелляции означает, что выводы о причинах банкротства застройщика признаны обоснованными. В дальнейшем будет решаться вопрос о взыскании средств с лиц, признанных ответственными за сложившуюся ситуацию.
В Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории с изъятием почти 100 кг запрещённых веществ

Вчера, 16:04
В Тамбовской области сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность группы, организовавшей незаконное производство наркотиков. Как сообщили в силовых структурах, в противоправной деятельности участвовали пятеро граждан России. Подпольная лаборатория была оборудована в

В Тамбове установят новый памятник Державину к юбилейной дате

Вчера, 14:02
В Тамбове на следующей неделе планируют установить полноразмерный памятник государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину. Об этом сообщили городские власти. Скульптуру разместят на улице Державинской — напротив краеведческого музея. Сейчас на месте завершаются работы по подготовке основания

Полиция проверяет возможные нарушения при ремонте путепровода в Мичуринске компанией «Стинэк»

Вчера, 10:20
В Мичуринске продолжается проверка по факту возможных нарушений при капитальном ремонте путепровода на улице Лаврова. Её проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела МВД. Как сообщили в региональном управлении МВД, в рамках проверки назначена строительная

В Тамбове суд рассмотрит дело директора дорожной компании о мошенничестве

16 апреля 2026
В Советский районный суд Тамбова поступило уголовное дело в отношении генерального директора компании «Тамбовстроймеханизация» Александра Котельникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с выполнением работ на территории Тамбовского порохового

Тамбовской области списали почти 3,8 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам

16 апреля 2026
Правительство России списало Тамбовской области 3,78 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает деловое издание «Вердикт». Всего такая мера поддержки затронула 16 регионов страны. Общая сумма списания составила

Суд отказал тамбовской компании во взыскании 8,6 млн рублей со страховщика

16 апреля 2026
Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об отказе тамбовской компании ООО «СТИНЭК» во взыскании 8,6 млн рублей со страховой компании. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Компания пыталась получить страховое возмещение за повреждение автокрана, который использовался на

«Вердикт»: частная медицина в Тамбове растёт, но рынок остаётся раздробленным

16 апреля 2026
Частная медицина в Тамбове по итогам 2025 года показала уверенный рост, однако рынок по-прежнему остаётся раздробленным. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее финансовые показатели крупнейших клиник. Лидером по выручке остаётся медицинский центр «Надежда» — его оборот

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

15 апреля 2026
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялся Урок мужества с участием представителей Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со студентами пообщались ветеран

В Тамбове суд оправдал бывшего директора ФК «Тамбов» по делу о мошенничестве

15 апреля 2026
Советский районный суд Тамбова оправдал бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве. Суд установил, что в её действиях отсутствует состав преступления. Разбирательство длилось почти три года. Ранее Коновалову дважды признавали виновной, однако

Суд вернул дело против полицейских в Токарёвском округе прокурору

15 апреля 2026
Токарёвский районный суд Тамбовской области вернул прокурору уголовное дело в отношении местных сотрудников полиции. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, они могли избивать иностранных

Суд отказал «Ренна-Холдингу» во взыскании 5 млн рублей с тамбовского журналиста

15 апреля 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об отказе во взыскании 5 млн рублей с учредителя и редактора издания «Региональные известия» Александра Лосева. Об этом стало известно из материалов дела. Поводом для разбирательства стали публикации 2024 года, посвящённые деятельности

В Тамбовской области вложат 12 млрд рублей в развитие металлургического предприятия

14 апреля 2026
Глава региона Евгений Первышов посетил одно из крупных металлургических предприятий Тамбовской области. В ходе визита он ознакомился с производством и планами дальнейшего развития компании. Как сообщил руководитель региона, в ближайшее время на реализацию инвестиционных проектов предприятия

В Тамбове пройдёт форсайт-сессия по объединению промышленности и дизайна

14 апреля 2026
17 апреля в Тамбове состоится форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий» (12+). Площадкой станет Креативный кластер ТГУ им. Г.Р. Державина. Организаторами выступают Строгановский университет (Москва), Державинский университет, региональная ассоциация промышленников

В Мичуринском аграрном университете подписали соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией

14 апреля 2026
В Мичуринском государственном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Документ подписали

В Тамбове за 300 млн рублей продают бывший хлебозавод

14 апреля 2026
В Тамбове на продажу и в аренду выставлен производственно-складской комплекс Тамбовского хлебозавода на улице Лермонтовской. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Стоимость объекта указана на уровне 300 млн рублей, однако цена может обсуждаться с потенциальными покупателями. В состав

В Тамбове бывшего начальника вокзала будут судить за хищение и подлог

13 апреля 2026
В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожного вокзала. Его обвиняют в хищении имущества и мошенничестве, сообщили в региональном управлении СК России. По данным следствия, в 2024–2025 годах он похитил имущество, находившееся в его ведении, а

«Вердикт»: крупнейшие рестораны Тамбова резко нарастили выручку и прибыль

13 апреля 2026
Крупные заведения общепита в Тамбове по итогам 2025 года показали заметный рост выручки и прибыли. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее бухгалтерскую отчётность предприятий. Лидером по выручке остаётся ресторан «Бирлогово» (ООО «Дублин») — показатель вырос до 357 млн

Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

13 апреля 2026
Православные верующие по всему миру отметили Пасху — один из главных христианских праздников. Торжественные мероприятия прошли и в зоне проведения специальной военной операции, где службу для добровольцев провёл иерей Дмитрий Быков — участник СВО и представитель Мичуринского отделения «Российского

Суд обязал администрацию Мордовского округа выплатить подрядчику более 3,4 млн рублей

13 апреля 2026
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с администрации Мордовского округа Тамбовской области более 3,4 млн рублей в пользу подрядчика. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Спор возник из-за контракта на ремонт дороги. Работы по нему выполнило липецкое ООО

Глава СК поручил ускорить дело о жилье для сироты из Мичуринска

12 апреля 2026
Житель Мичуринска, оставшийся без попечения родителей, пожаловался председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на отсутствие положенного жилья. Как сообщается, молодой человек состоит на учёте с 2018 года, но до сих пор не получил квартиру. Сейчас он вынужден снимать комнату в
