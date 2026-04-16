Суд подтвердил ответственность Берстенёва и Шамояна по делу банкротства застройщика «Элистрой»



Как установили суды, денежные средства дольщиков в значительной части поступали не застройщику, а подрядной организации. Всего было реализовано более 80 квартир и несколько нежилых помещений на сумму свыше 200 млн рублей. При этом «Элитстрой» получил лишь около 16 млн рублей, тогда как основная часть средств оказалась на счетах «Рони».



По данным судебных разбирательств, значительная часть этих денег не была направлена на строительство. Экспертиза и материалы уголовных дел указывают, что десятки миллионов рублей использовались не по целевому назначению.



Ситуация вокруг дома развивается уже несколько лет. Застройщик был признан банкротом в 2022 году, а права дольщиков защищаются в рамках специальной процедуры. Позднее к ответственности решили привлечь лиц, принимавших ключевые управленческие решения.



Суды также учли, что Геннадий Берстенёв уже осуждён за злоупотребление полномочиями, а в отношении Романа Шамояна продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.



Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и участника ООО «Элитстрой» Геннадия Берстенёва и руководителя ООО «Рони» Романа Шамояна. Спор связан со строительством проблемного многоквартирного дома на улице Коммунальной в Тамбове.




