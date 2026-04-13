В Тамбове пройдёт форсайт-сессия по объединению промышленности и дизайна
Вчера, 15:03
17 апреля в Тамбове состоится форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий» (12+). Площадкой станет Креативный кластер ТГУ им. Г.Р. Державина.
Организаторами выступают Строгановский университет (Москва), Державинский университет, региональная ассоциация промышленников и предпринимателей и ГК «Октябрьское».
Главная цель — наладить взаимодействие между бизнесом и дизайнерами. Вместо лекций участникам предложат готовые идеи и практические решения для бизнеса — от оформления фасадов до разработки брендинга.
В программе — круглый стол «Диалог промышленника и дизайнера» и открытие выставки, где представят более 50 проектов студентов московского и тамбовского вузов.
Как отметила представитель организаторов Екатерина Ильина, мероприятие позволит предпринимателям получить новые идеи и контакты для развития бизнеса.
Форсайт-сессия будет особенно полезна для представителей строительства, промышленности, торговли и сферы услуг. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
