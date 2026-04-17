В Тамбове открыли выставку о синтезе технологий и дизайна и обсудили будущее креативных индустрий

— Эти сферы тесно связаны между собой и должны развиваться в единой логике, — отметил он.

В креативном кластере ТГУ имени Г. Р. Державина стартовала форсайт-сессия «Интеграция промышленных технологий и креативных индустрий». Центральным событием стало открытие выставки «Дизайн вокруг нас: синтез технологий и творчества».Мероприятие объединило студентов, представителей бизнеса и власти. Его организаторами выступили РГХПУ имени С. Г. Строганова, ТГУ имени Державина и Союз промышленников и предпринимателей Тамбовской области. Как отмечают участники, основная задача — наладить прямой диалог между будущими специалистами и предприятиями региона.С приветственным словом к участникам обратился глава администрации Тамбова Максим Косенков. Он подчеркнул, что развитие промышленности и креативных индустрий сегодня невозможно рассматривать по отдельности.Инициатива создания такой площадки принадлежит председателю регионального союза промышленников и предпринимателей Максиму Жалнину. По его задумке, студенты-дизайнеры должны быть вовлечены в реальные проекты — от благоустройства городской среды до разработки промышленной продукции.В работе площадки приняли участие преподаватели Строгановского университета. Они отметили, что рассматривают Тамбов как перспективную территорию для сотрудничества и реализации совместных проектов.Ключевым событием дня стал круглый стол «Диалог промышленника и дизайнера». Представители бизнеса сформулировали конкретные задачи, а студенты и преподаватели предложили возможные решения. Такой формат, по мнению организаторов, может стать основой для долгосрочного сотрудничества.Участники подчеркнули, что подобные инициативы дают студентам возможность получить практический опыт и найти будущих работодателей, а предприятиям — доступ к новым идеям и современным подходам.Ожидается, что развитие взаимодействия между креативной сферой и промышленностью будет способствовать улучшению городской среды, а также повысит привлекательность региона для инвестиций и новых проектов.