В Мичуринске после атаки беспилотников повреждены жилой дом, библиотека и школа искусств

— В ночь на 3 июня на Мичуринск была совершена террористическая атака киевского режима. В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стёкла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия, — сообщил глава региона.

В ночь на 3 июня Мичуринск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотников повреждения получили жилой дом и несколько социальных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет.О произошедшем около пяти часов утра сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.По информации областных властей, в жилом доме и учреждениях культуры повреждены оконные конструкции. Также зафиксированы повреждения хозяйственных построек одного из промышленных предприятий города.На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Специалисты оценивают масштабы ущерба и занимаются ликвидацией последствий происшествия.Евгений Первышов также напомнил жителям о действующем запрете на публикацию в интернете фото-, видеоматериалов и иной информации, связанной с работой средств противовоздушной обороны, а также последствиями атак беспилотников.Минобороны России сообщило, что минувшей ночью над регионами страны были уничтожены 354 украинских беспилотника самолётного типа. Тамбовская область в опубликованной федеральным ведомством сводке отдельно не упоминалась.Напомним, предыдущая атака беспилотников на Мичуринск была зафиксирована 12 февраля 2026 года. Тогда повреждения получили несколько жилых домов, магазин «Магнит Семейный» и Промышленно-технологический колледж. Последствия происшествия были устранены в короткие сроки.