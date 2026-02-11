В Тамбовской гордуме рассмотрят вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина 0 В Тамбовской городской Думе рассмотрят обращение о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Как сообщили деловому изданию «Вердикт» в представительном органе, документ официально поступил и находится в работе. — Вопрос о лишении Г.И. Берстенёва звания «Почётный

В Тамбове готовятся к паводку: уровень снежного покрова превышает норму вдвое 0 В Тамбове началась подготовка к весеннему половодью. По данным Тамбовского гидрометцентра, текущие показатели снежного покрова значительно превышают средние многолетние значения. Сейчас высота снега составляет 89 сантиметров — это в два раза выше нормы. Содержание воды в снежной массе достигает

В Мичуринске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры 0 В ночь на 12 февраля Мичуринск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Тамбовской областью были уничтожены 13 БПЛА. Всего над Россией за ночь сбито 106 дронов, включая 59 над регионами Черноземья. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, падение беспилотников

Иностранцам с патентами запретят работать в такси, школах и ещё 15 сферах в Тамбовской области 0 В Тамбовской области с 2026 года иностранные граждане, работающие по трудовым патентам, не смогут трудиться в 18 видах экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Ограничения коснутся целого ряда сфер. В числе запрещённых — пассажирские перевозки

Тамбовчане часами ждут автобусы на морозе: власти обещают усилить маршруты 0 Сильные снегопады и морозы до минус 30 градусов обернулись для тамбовчан серьёзными проблемами с общественным транспортом. Как сообщает издание «Вердикт», в последние дни жители города были вынуждены подолгу стоять на остановках, а автобусы приходили переполненными или вовсе не появлялись.

В тамбовской компании «Деметра» сменится состав совета директоров 0 Тамбовское АО «Деметра», занимающееся переработкой зерна и производством муки, готовит обновление совета директоров. Информация об этом опубликована в системе раскрытия корпоративных данных. В числе новых кандидатов — генеральный директор компании Сергей Попов, который возглавил предприятие в

Следствие назвало причину смертельного ДТП у «Водоканала» в Тамбове 0 Смертельное ДТП, произошедшее в декабре прошлого года у здания тамбовского «Водоканала» на Тулиновской, стало результатом небрежности водителя. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Вердикт». Трагедия произошла 23 декабря. Водитель Toyota Camry, поворачивая налево через тротуар, сбил

Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Чакинская нефтебаза» в отмене решения регионального управления Федеральной налоговой службы о доначислении налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Проверка охватывала 2019–2020 годы. По её итогам налоговая доначислила компании 35,3 млн рублей НДС и

Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку 0 Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё

В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко 0 Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат освободился после того, как представитель

К Токаревской птицефабрике заявлены новые финансовые претензии на сумму свыше 100 млн рублей 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не

Суды по «Дормострою» отложены: компания оспаривает «черный список», но в заседания не приходит 0 ООО «Дормострой» продолжает оспаривать решение Тамбовского УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, однако представители подрядчика не участвуют в судебных заседаниях. Об этом сообщает издание «Вердикт», журналисты которого присутствовали на рассмотрении дел в

Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77 0 Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального

В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд 0 Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города. Как сообщили в мэрии, 14 управляющим

В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов 0 На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых. Глава региона заявил, что

Апелляция подтвердила обязанность «РКС-Тамбов» устранить последствия канализационного разлива на Бастионной 0 Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после

Строительство ФАПа сорвалось: власти через суд добиваются включения подрядчика в «чёрный список» 0 В Тамбовской области разгорается судебный спор вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая жизнь. Региональное министерство градостроительства и архитектуры подало иск в Арбитражный суд, оспаривая отказ антимонопольной службы включить подрядчика — ООО «Окна Тамбова» — в

В Москве обсудили, как снизить нагрузку на судей: в работе участвовала глава Тамбовского облсуда 0 В Москве прошло заседание Президиума Совета судей России, на котором обсуждались проблемы высокой нагрузки в судах и возможные пути её снижения. Об этом сообщает официальный сайт Совета судей РФ. Участники заседания рассмотрели вопросы модернизации системы материального обеспечения и социальной

Городу Кирсанову придётся заплатить 5,5 млн рублей за загрязнение почвы из-за старой скважины 0 Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,5 млн рублей за экологический ущерб, причинённый почвам в районе бывшей нефтебазы. Такое решение принял Арбитражный суд Тамбовской области по иску Росприроднадзора. Проблема вскрылась после жалоб жителей на самоизливающуюся артезианскую скважину на

Судья, работавшая из сочинского санатория, предстала перед судом в Тамбове 0 В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи, которую обвиняют в вынесении судебных решений, находясь за пределами региона. По данным объединённой пресс-службы судебной системы, процесс проходит в Тамбовском областном суде. Речь идёт о событиях осени 2021 года, когда на фоне