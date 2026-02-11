|
В Мичуринске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
В ночь на 12 февраля Мичуринск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Тамбовской областью были уничтожены 13 БПЛА. Всего над Россией за ночь сбито 106 дронов, включая 59 над регионами Черноземья.
Как сообщил губернатор Евгений Первышов, падение беспилотников привело к повреждению ряда объектов инфраструктуры. В результате загорелись мастерские в учебном корпусе Промышленно-технологического колледжа и магазин «Магнит семейный». Также повреждены окна и крыши нескольких жилых домов.
Пожар в колледже был ликвидирован, пострадавших нет. Студенты общежития экстренно эвакуированы в детскую больницу после того, как осколками были выбиты окна здания. Возгорание в магазине распространилось на площадь около 3 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадали два человека.
Глава Мичуринска Максим Харников сообщил, что 12 февраля занятия в городских школах отменены. Временно изменены маршруты общественного транспорта № 2, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 90 и 150 из-за перекрытия дорог в районе повреждённых объектов.
На местах происшествий работают экстренные службы. Областная прокуратура взяла ситуацию на контроль. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не публиковать материалы о последствиях атак.
