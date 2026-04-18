Служба занятости в Тамбовской области отмечает 35-летие



За это время служба заметно изменилась: от базовой системы помощи безработным она превратилась в современную структуру, которая влияет на социальную и экономическую ситуацию в регионе. Сегодня её работа строится на цифровых сервисах, индивидуальном подходе и обновлённых кадровых центрах.



За три с лишним десятилетия помощь в трудоустройстве, обучении и открытии собственного дела получили десятки тысяч жителей области. Особое внимание сейчас уделяется молодёжи и участникам специальной военной операции.



Как отметил министр труда и занятости населения региона Михаил Филимонов, только в 2025 году благодаря службе занятости первую зарплату получили около пяти тысяч подростков. Для них организуют профориентационные выезды на предприятия, где можно не только увидеть производство, но и попробовать себя в работе.



Отдельное направление — поддержка участников СВО и их семей. Для каждого обратившегося разрабатывается индивидуальный план — от подбора вакансии до переобучения. Также проходят совместные приёмы со специалистами фонда «Защитники Отечества».



Среди достижений региона — признание на федеральном уровне. Рассказовский кадровый центр неоднократно становился призёром профессиональных конкурсов, а в 2025 году Тамбовская область заняла первое место в стране по эффективности работы службы занятости.



Кроме того, в регионе разработали первое в России мобильное приложение «Карьерный координатор» для участников СВО и их семей.



19 апреля исполняется 35 лет со дня принятия закона о занятости населения и создания государственной службы занятости. В этот же период начали работать первые центры занятости, в том числе в Тамбовской области.




