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Тамбовчанина отправили в СИЗО по делу о незаконном оформлении банковских карт
Вчера, 20:13
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В Тамбовской области задержали местного жителя, которого подозревают в организации схемы по оформлению банковских карт для незаконных финансовых операций. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.
По информации УФСБ России по Тамбовской области, мужчина через подконтрольные организации оформлял банковские карты на граждан, которые, как утверждают правоохранители, не знали о дальнейшем использовании своих персональных данных.
Следствие считает, что затем карты передавались третьим лицам и использовались в незаконных финансовых операциях.
Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном обороте средств платежей.
Ленинский районный суд Тамбова избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
В правоохранительных органах продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможных участников схемы. Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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