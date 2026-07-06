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В Тамбовской области расширят план приватизации госимущества
Сегодня, 14:30
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Правительство Тамбовской области подготовило законопроект о расширении прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2026−2028 годы. Как сообщает издание «Вердикт», инициативу внёс глава региона Евгений Первышов.
В перечень объектов, которые область планирует продать в 2026 году, дополнительно включат семь единиц имущества казны. После этого общее число объектов в плане приватизации на этот год вырастет до 24.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, новые объекты включают в план во исполнение поручения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко от 10 декабря 2025 года. Речь идёт о вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемой или неэффективно используемой недвижимости.
Дополнительных расходов регионального бюджета принятие законопроекта не потребует. Напротив, продажа имущества должна принести поступления в казну области.
Самый крупный объект в новом списке — здание учебного корпуса площадью 5627 кв. м в посёлке Чакинский сельхозтехникум Ржаксинского округа. Оно имеет статус объекта культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за охранного статуса здание будут продавать без земельного участка и только на конкурсе.
Кроме него, в план приватизации хотят включить нежилое здание на улице Фрунзе, 29, в Тамбове, два нежилых здания в селе Петровское, помещение в Кирсанове на Моршанском Тракте, гараж в посёлке Устьинский Моршанского округа и часть здания бывшего колбасного цеха в селе Заворонежское Мичуринского округа.
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