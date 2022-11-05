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» » В Мичуринске продадут здание бывшего Клуба железнодорожников

В Мичуринске продадут здание бывшего Клуба железнодорожников

Сегодня, 09:38
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В Мичуринске продадут здание бывшего Клуба железнодорожниковВ мичуринском микрорайоне Кочетовка продают здание бывшего Клуба железнодорожников. Решение о приватизации муниципального имущества приняли в администрации наукограда.

Начальная цена 4-этажного здания площадью более 3000 квадратных метров и земельного участка почти 11000 квадратных метров - 4 миллиона рублей. Заявки от покупателей принимаются до 29 ноября, а торги пройдут 5 декабря.

Здание построено в 1930-х годах. Сейчас в нём выбиты окна, нет дверей и исписаны стены. Памятник Сталину, находившийся перед входом, давно был демонтирован.

Ранее внутри клуба собирались различные кружки. Здание пережило бомбардировки Великой Отечественной войны, но было закрыто в 2000-х, так как для его восстановления нужно около 400 миллионов рублей.
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