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Бывшее здание военкомата продают за 24 млн рублей

Сегодня, 08:59
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Бывшее здание военкомата продают за 24 млн рублей АО «ДОМ.РФ» выставил на продажу здание бывшего военкомата, который располагается по ул. Интернациональная, 34 в городе Тамбове. Стоимость объекта культурного наследия составляет 24,3 млн рублей.

В 2017 году обрушилась стена здания бывшего военкомата. Еще раньше в 2013 году на тот момент глава администрации города Тамбова Александр Бобров планировал разместить в здании городскую администрацию.
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