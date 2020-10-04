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Бывшее здание военкомата продают за 24 млн рублей
Сегодня, 08:59
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АО «ДОМ.РФ» выставил на продажу здание бывшего военкомата, который располагается по ул. Интернациональная, 34 в городе Тамбове. Стоимость объекта культурного наследия составляет 24,3 млн рублей.
В 2017 году обрушилась стена здания бывшего военкомата. Еще раньше в 2013 году на тот момент глава администрации города Тамбова Александр Бобров планировал разместить в здании городскую администрацию.
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