Экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов арестован по делу о взятке в особо крупном размере Комментариев: 0



О задержании экс-чиновника стало известно 20 мая. По данным издания «Коммерсантъ», следствие рассматривает в качестве возможного эпизода получения взятки передачу денежных средств Иванову со стороны бизнесмена Вадима Мошковича — основателя агропромышленной группы «Русагро». Мошкович, а также бывший гендиректор холдинга Максим Басов, являются фигурантами крупного уголовного дела, связанного с предполагаемыми хищениями и злоупотреблениями в процессе приобретения компании «Солнечные продукты».



Следственные органы утверждают, что сделка с покупкой актива обернулась финансовыми потерями в размере не менее 47 миллиардов рублей из-за неисполнения обязательств по погашению задолженности предприятия. В рамках расследования Мошковичу вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), в числе получателей которой значится и бывший чиновник из Тамбова.



Сергей Иванов занимал должность вице-губернатора Тамбовской области в период с 2015 по 2020 год, входя в команду тогдашнего главы региона Александра Никитина. После завершения карьеры в исполнительной власти он уже оказывался в центре другого резонансного расследования — по делу о попытке хищения имущества Рассказовского рынка. Тогда суд полностью оправдал Иванова, а впоследствии он добился реабилитации после того, как прокуратура не смогла оспорить оправдательный приговор.



Несмотря на доводы защиты, настаивавшей на более мягкой мере пресечения, суд поддержал позицию следствия и постановил заключить Иванова под стражу.

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Арест продлён на два месяца.О задержании экс-чиновника стало известно 20 мая. По данным издания «Коммерсантъ», следствие рассматривает в качестве возможного эпизода получения взятки передачу денежных средств Иванову со стороны бизнесмена Вадима Мошковича — основателя агропромышленной группы «Русагро». Мошкович, а также бывший гендиректор холдинга Максим Басов, являются фигурантами крупного уголовного дела, связанного с предполагаемыми хищениями и злоупотреблениями в процессе приобретения компании «Солнечные продукты».Следственные органы утверждают, что сделка с покупкой актива обернулась финансовыми потерями в размере не менее 47 миллиардов рублей из-за неисполнения обязательств по погашению задолженности предприятия. В рамках расследования Мошковичу вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), в числе получателей которой значится и бывший чиновник из Тамбова.Сергей Иванов занимал должность вице-губернатора Тамбовской области в период с 2015 по 2020 год, входя в команду тогдашнего главы региона Александра Никитина. После завершения карьеры в исполнительной власти он уже оказывался в центре другого резонансного расследования — по делу о попытке хищения имущества Рассказовского рынка. Тогда суд полностью оправдал Иванова, а впоследствии он добился реабилитации после того, как прокуратура не смогла оспорить оправдательный приговор.Несмотря на доводы защиты, настаивавшей на более мягкой мере пресечения, суд поддержал позицию следствия и постановил заключить Иванова под стражу.



