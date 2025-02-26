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Директор Тамбовского центра стратегических разработок подозревается в получении взятки
Сегодня, 10:07
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Руководитель ТОГАУ «Тамбовский центр стратегических разработок», подведомственного региональному Минобразования, стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Ей вменяется нарушение п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение незаконного вознаграждения за совершение заведомо неправомерных действий в интересах коммерческой организации.
Ленинский районный суд Тамбова избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Информацию подтвердили в объединённой пресс-службе судов региона.
Согласно официальным данным, учреждением руководит Ирина Шлыкова. Центр занимается сопровождением федеральных и региональных образовательных программ, оценкой их эффективности, а также сбором и анализом отраслевой информации о деятельности образовательных учреждений Тамбовской области.
В Министерстве образования и науки региона отметили, что готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые материалы для выяснения обстоятельств дела. В ведомстве подчеркнули, что ситуацию контролируют правоохранительные органы.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку учреждение играет значительную роль в реализации образовательной политики области. Дальнейшие действия в отношении подозреваемой будут зависеть от итогов расследования.
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