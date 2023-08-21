Россельхозбанк поддерживает развитие пчеловодства в Тамбовской области Комментариев: 0



По данным официальной статистики в 2022 году в Российской Федерации насчитывалось 2,7 млн пчелосемей, из которых 93,6% пчелосемей сосредоточено в хозяйствах населения, в сельскохозяйственных организациях 1,7 % пчелосемей, крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) – 4,6 % пчелосемей. При этом производство меда в КФХ растет опережающими темпами - в 2022 году прирост составил 14,3%, во всех категориях хозяйств - 3,8%.



Тамбовское пчеловодство является традиционной отраслью сельского хозяйства, которая ежегодно производит ценные продукты для населения. Находящаяся на территории центрального Черноземья Тамбовская область имеет, по сравнению с другими, ряд преимуществ. На её богатых и плодородных почвах произрастает большое количество разнообразной растительности. Соответственно, мед Тамбова отличается от любого другого своим разнообразием, полезными свойствами и, конечно, вкусовыми качествами.



Сегодня Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Это не только предоставление качественных финансовых услуг, но и реализация небанковских проектов. Так, при поддержке Всероссийского проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница» с апреля 2022 года проводятся мероприятия формата «мини-ярмарка» на крупнейших предприятиях Тамбовской области.



Производители нашего региона представляют широкую линейку своих товаров – сыры, хлеб, молочную, колбасную и мясную продукцию, рыбу и, конечно же, мед. За время реализации проекта «Вкусная пятница» участники мероприятия приобрели продукцию пчеловода Анатолия Аверина, лесной мёд от пасеки Грибовых, а также других фермеров-пчеловодов Тамбовской области.



«Участие в проекте «Вкусная пятница» позволило нам еще больше расширить границы реализации нашей продукции. Мы и дальше намерены сотрудничать с Россельхозбанком, участвуя в региональных выставках-продажах», — отметил Анатолий Аверин.



Россельхозбанк оказывает пчеловодам не только финансовую, но и консультационную поддержку, а также поддерживает фермеров посредством ресурсов собственной экосистемы «Свое». Так, на маркетплейсе фермерских продуктов Свое Родное размещена медовая продукция от более 500 производителей. Всего за прошлый год на маркетплейсе было продано около 14,5 тонн меда, а с января по август 2023 – свыше 17 тонн.



Кроме того, пользуются популярностью туры на «пчелиные фермы», размещенные на агрегаторе агропутешествий от РСХБ - Свое За городом. На данный момент на ресурсе размещены туры на 19 пасек, с начала года их посетило около 500 человек, что в 3 раза превысило показатели за весь прошлый год как по количеству фермеров, так и по количеству посетителей.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.



Kra23egQx Эксперты Россельхозбанка в рамках Медового Спаса провели исследование производства и потребления меда в России. По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы, среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 кг меда в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны. Объем импорта составляет менее 1 % потребления.По данным официальной статистики в 2022 году в Российской Федерации насчитывалось 2,7 млн пчелосемей, из которых 93,6% пчелосемей сосредоточено в хозяйствах населения, в сельскохозяйственных организациях 1,7 % пчелосемей, крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) – 4,6 % пчелосемей. При этом производство меда в КФХ растет опережающими темпами - в 2022 году прирост составил 14,3%, во всех категориях хозяйств - 3,8%.Тамбовское пчеловодство является традиционной отраслью сельского хозяйства, которая ежегодно производит ценные продукты для населения. Находящаяся на территории центрального Черноземья Тамбовская область имеет, по сравнению с другими, ряд преимуществ. На её богатых и плодородных почвах произрастает большое количество разнообразной растительности. Соответственно, мед Тамбова отличается от любого другого своим разнообразием, полезными свойствами и, конечно, вкусовыми качествами.Сегодня Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Это не только предоставление качественных финансовых услуг, но и реализация небанковских проектов. Так, при поддержке Всероссийского проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница» с апреля 2022 года проводятся мероприятия формата «мини-ярмарка» на крупнейших предприятиях Тамбовской области.Производители нашего региона представляют широкую линейку своих товаров – сыры, хлеб, молочную, колбасную и мясную продукцию, рыбу и, конечно же, мед. За время реализации проекта «Вкусная пятница» участники мероприятия приобрели продукцию пчеловода Анатолия Аверина, лесной мёд от пасеки Грибовых, а также других фермеров-пчеловодов Тамбовской области.— отметил Анатолий Аверин.Россельхозбанк оказывает пчеловодам не только финансовую, но и консультационную поддержку, а также поддерживает фермеров посредством ресурсов собственной экосистемы «Свое». Так, на маркетплейсе фермерских продуктов Свое Родное размещена медовая продукция от более 500 производителей. Всего за прошлый год на маркетплейсе было продано около 14,5 тонн меда, а с января по август 2023 – свыше 17 тонн.Кроме того, пользуются популярностью туры на «пчелиные фермы», размещенные на агрегаторе агропутешествий от РСХБ - Свое За городом. На данный момент на ресурсе размещены туры на 19 пасек, с начала года их посетило около 500 человек, что в 3 раза превысило показатели за весь прошлый год как по количеству фермеров, так и по количеству посетителей.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra23egQx



