Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Россельхозбанк в Тамбове организовал фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» для АО «Пигмент»

В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины

У Тамбова нет денег на развитие присоединенных территорий

В Тамбове ветхие дома не спешат признавать аварийными

Тамбовчане просят узаконить самовольную плотину

Пять кандидатов зарегистрировано на выборы Главы Тамбовской области

Совершение преступления не мешает иметь статус Почетного гражданина

Депутат заявил, что администрация обязана убирать городские земли

В Мичуринске отметили памятную дату – День ветеранов боевых действий

В Ржаксинском районе прошёл День Тамбовского поля

Тамбовчане обеспокоены качеством подготовки города к отопительному сезону

В 27,5 млн рублей обошлось участие Тамбовской области в экономическом форуме

» » Более 30 фермеров уже приняли участие в проекте РСХБ в Тамбовской области «Вкусная пятница»

Более 30 фермеров уже приняли участие в проекте РСХБ в Тамбовской области «Вкусная пятница»

Вчера, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Более 30 фермеров уже приняли участие в проекте РСХБ в Тамбовской области «Вкусная пятница»Россельхозбанк реализует проект цикла фермерских мини-ярмарок «Вкусная пятница» в Тамбовской области с апреля 2022 года. Мероприятия проходят в филиале банка и на территории организаций и предприятий Тамбовской области каждую пятницу и позволяют клиентам попробовать и приобрести свежую продукцию от местных производителей. С начала года в ярмарках уже приняли участие более 30 фермеров региона.

Особым спросом пользуются хлебобулочные изделия, мясная и колбасная продукция, выпечка и десерты, консервация и паштеты, молочная продукция и сыры. Так, свою продукцию на мини-ярмарках РСХБ уже предлагали ИП Кошелев В.А. - «Рассказовские колбасы», ИП Поминова И.А. - Ремесленная пекарня «Баttон», ИП Агафонов В.Н. и другие.

«В Тамбовской области производится много уникальных и качественных продуктов. Проект «Вкусная пятница» направлен на помощь фермерам, повышение узнаваемости их бренда, а работникам предприятий и учреждений мероприятие предоставляет возможность попробовать и купить свежий продукт у местного производителя. Россельхозбанк проводит такие мероприятия на постоянной основе», — отметила директор Тамбовского филиала Росселхозбанка Елена Шарова.

Цель проекта «Вкусная пятница» - предоставить аграриям дополнительный способ реализации продукции и доступ к большой и заинтересованной аудитории, а гостям ярмарки – возможность приобрести свежую натуральную продукцию напрямую у поставщика по приемлемым ценам. Любая организация может пригласить на свою территорию фермера, чья продукция понравилась сотрудникам. Всё, что требуется, – сообщить банку время и место для мероприятия.

Приобрести продукцию участников мини-ярмарок можно и онлайн – на специально созданном РСХБ для аграриев маркетплейсе Свое Родное. Размещение информации о товарах на платформе – бесплатное.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Россельхозбанк в Тамбове организовал фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятни ...

Россельхозбанк принял участие в V Съезде Ассоциации крестьянско-фермерских ...

Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров

В Уварово пройдет ярмарка «100% наше»

Сельскохозяйственным ярмаркам дан "зеленый свет"

На ярмарках продукты дешевле



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Более 30 фермеров уже приняли участие в проекте РСХБ в Тамбовской области «Вкусная пятница»

Вчера, 15:03
0
Россельхозбанк реализует проект цикла фермерских мини-ярмарок «Вкусная пятница» в Тамбовской области с апреля 2022 года. Мероприятия проходят в филиале банка и на территории организаций и предприятий Тамбовской области каждую пятницу и позволяют клиентам попробовать и приобрести свежую продукцию от

С 5 по 21 августа в Тамбове пройдет ярмарка меда

Вчера, 10:25
0
В Тамбове в парке культуры и отдыха с 5 по 21 августа пройдет традиционная ярмарка меда. Местные пчеловоды на ней представят свою продукцию. Посетить ярмарку можно с 8:00 до 18:00.

Стартовал сбор яблок в хозяйствах области

Вчера, 10:13
0
Садоводы Жердевского района приступили к уборке урожая яблок 2022 года, уже 25 тонн яблок сняты с деревьев (3 гектара) и отправлены на реализацию. Всего в этом году планируется собрать урожай с 137 гектаров садов Жердевского района.

Организована проверка по факту жестокого обращения с животными

Вчера, 10:10
0
Прокуратура Тамбовской области поручила Рассказовскому межрайонному прокурору организовать проверку по информации, размещенной в различных социальных сетях, о жестоком обращении с животными со стороны несовершеннолетних.

Россельхозбанк в Тамбове организовал фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» для АО «Пигмент»

1 августа 2022
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка 29 июля провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ

В Тамбовской области открывается охота с подружейными собаками

1 августа 2022
0
С 5 августа на территории общедоступных охотничьих угодий Тамбовской области открывается охота на перепела с подружейными собаками.

Борис Листов на Дне поля-2022: «У РСХБ достаточно капитала и ликвидности для кредитования аграриев»

1 августа 2022
0
Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2022 в Калининградской области, которое прошло под руководством Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Асеевский парк стал опасным для посетителей местом

31 июля 2022
0
Трагедию, которая произошла в Асеевском парке, когда дерево задавило пару, по мнению, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, можно было предотвратить, если бы за ним был комплексный уход.

В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины

31 июля 2022
0
В Тамбове группа дачников и жители района Дворики записали видеообращение, в котором просят прекратить уголовное преследование предпринимателя, который на собственные средства возвел плотину в Пригородном лесу. По словам дачников, эта плотина стала настоящим спасением и для реки, и для их

В Тамбове прошёл фестиваль НКО «Добрый Тамбов»

31 июля 2022
0
Вчера в городе Тамбове в парке культуры и отдыха прошел фестиваль НКО «Добрый Тамбов». В мероприятии приняли участие представители 40 организаций.

Спортсмены из 13 регионов страны сыграют в пляжный волейбол

31 июля 2022
0
В Мучкапском районе проходит 24 – ежегодный турнир по волейболу на «Кубок Мучкапа». Игры турнира идут с 29 по 31 июля, а праздничное открытие состоялось во второй соревновательный день.

В Тамбовской области сохранится жаркая погода

30 июля 2022
0
Вначале августа в Тамбовской области сохранится жаркая погода, температура будет прогреваться до 30 градусов тепла.

Не все депутаты довольны работой администрации города Тамбова

30 июля 2022
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет Максима Косенкова о результатах деятельности главы города Тамбова и администрации за 2021 год. Депутатские объединений партии «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» поддержали отчет, выступили против

В Тамбовской области продолжается работа по сокращению бюрократических процедур в строительстве

29 июля 2022
0
Врио главы администрации области Максим Егоров провёл рабочие встречи с представителями строительной отрасли области. Глава региона поблагодарил их за своевременное исполнение государственных контрактов по строительству и ремонту жилья, медучреждений, детских садов, школ и других объектов

У Тамбова нет денег на развитие присоединенных территорий

28 июля 2022
0
Издание «Ъ-Черноземье» подняло тему, связанную с решением инфраструктурных проблем поселка Первомайского, который почти год назад был присоединен к Тамбову.

Конкурс на программе digital-стажировки в Россельхозбанке достигает 5 человек на место

28 июля 2022
0
Россельхозбанк активно принимает заявки на участие в программе оплачиваемых digital-стажировок в 2022 году. Лето традиционно наиболее насыщенное событиями время на этом проекте — с июня в банк поступило около 300 заявок от желающих получить практические навыки, реализуя проекты в области

Тамбов назван самым чистым городом России

28 июля 2022
0
27 июля, «Российская газета» на своем сайте в рубрике «Экология» опубликовала мнение директора Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольги Лакустовой об экологической обстановке в городах.

Горожане пожаловались на звон колокольни

28 июля 2022
0
На сайт руководителя области Максима Егорова поступила жалоба от одного из жителей города, заявившего, что колокольный звон колокольни Казанского монастыря на улице Советской нарушает тишину и покой граждан, в том числе и детей.

Руководитель фонда капремонта Андрей Чернецов ушел в отставку

28 июля 2022
0
На днях стало известно, что ушел в отставку руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области Андрей Чернецов, он занимал этот пост с 2013 года.

Россельхозбанк подключил мобильное приложение «СБПэй»

27 июля 2022
0
С июля 2022 года Россельхозбанк представил для своих клиентов возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения «СБПэй». В приложении пользователи могут привязать счет, открытый в Россельхозбанке, и совершать оплату в торговых точках, принимающих оплату по Системе быстрых платежей,

Ветераны интернациональных войн приняли активное участие в летних военизированных учениях- 2022

26 июля 2022
0
Все дальше уходят от нас в прошлое годы Афганской войны и других локальных войн и интернациональных конфликтов, все актуальнее становятся вопросы не только сохранения памяти о них ввиду того, что наблюдается снижение интереса к историческому прошлому г. Мичуринска и Мичуринского района, но и
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мичуринский район, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги