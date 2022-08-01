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Более 30 фермеров уже приняли участие в проекте РСХБ в Тамбовской области «Вкусная пятница»
Вчера, 15:03
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Россельхозбанк реализует проект цикла фермерских мини-ярмарок «Вкусная пятница» в Тамбовской области с апреля 2022 года. Мероприятия проходят в филиале банка и на территории организаций и предприятий Тамбовской области каждую пятницу и позволяют клиентам попробовать и приобрести свежую продукцию от местных производителей. С начала года в ярмарках уже приняли участие более 30 фермеров региона.
Особым спросом пользуются хлебобулочные изделия, мясная и колбасная продукция, выпечка и десерты, консервация и паштеты, молочная продукция и сыры. Так, свою продукцию на мини-ярмарках РСХБ уже предлагали ИП Кошелев В.А. - «Рассказовские колбасы», ИП Поминова И.А. - Ремесленная пекарня «Баttон», ИП Агафонов В.Н. и другие.
«В Тамбовской области производится много уникальных и качественных продуктов. Проект «Вкусная пятница» направлен на помощь фермерам, повышение узнаваемости их бренда, а работникам предприятий и учреждений мероприятие предоставляет возможность попробовать и купить свежий продукт у местного производителя. Россельхозбанк проводит такие мероприятия на постоянной основе», — отметила директор Тамбовского филиала Росселхозбанка Елена Шарова.
Цель проекта «Вкусная пятница» - предоставить аграриям дополнительный способ реализации продукции и доступ к большой и заинтересованной аудитории, а гостям ярмарки – возможность приобрести свежую натуральную продукцию напрямую у поставщика по приемлемым ценам. Любая организация может пригласить на свою территорию фермера, чья продукция понравилась сотрудникам. Всё, что требуется, – сообщить банку время и место для мероприятия.
Приобрести продукцию участников мини-ярмарок можно и онлайн – на специально созданном РСХБ для аграриев маркетплейсе Свое Родное. Размещение информации о товарах на платформе – бесплатное.
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