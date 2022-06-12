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Россельхозбанк принял участие в V Съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Тамбовской области
Сегодня, 09:40
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В Петровском районе Тамбовской области прошел V съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) региона. В работе Съезда приняли участие представители законодательной и исполнительной власти области, органы местного самоуправления, Тамбовский филиал Россельхозбанка, общественные организации и сельхозпроизводители.
В рамках мероприятия прошла выставка сельскохозяйственной техники, новых технологических решений в сфере сельского хозяйства, семян и средств защиты растений, удобрений, а также ярмарка фермерской продукции с дегустациями и мастер-классами.
Главными темами на съезде стали вопросы поддержки и развития малых форм хозяйствования, роль фермеров в обеспечении продовольственной безопасности страны и социальном обустройстве села, перспективы развития отдельных направлений, в том числе агротуризма.
«Россельхозбанк уже много лет работает с фермерскими хозяйствами, поддерживает их. Сотрудничество с АККОР дает банку возможность получать обратную связь и оперативно совершенствовать свою продуктовую линейку. Уверена, что благодаря совместной работе с фермерским движением мы сможем обеспечить максимально эффективные предложения для сельхозпроизводителей», – отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.
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