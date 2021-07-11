Россельхозбанк поддерживает развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской области Комментариев: 0



«Развитие сельскохозяйственной кооперации является приоритетным направлением аграрной политики в Тамбовской области, где работает много личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, которые вносят существенный вклад в экономику и валовый региональный продукт. Кооперация способствует расширению сельхозпроизводства на селе, решению вопросов импортозамещения, обеспечения достойного уровня жизни в сельской местности, стимулирует развитие предпринимательства», - подчеркнул Александр Никитин.



План мероприятий по развитию сельхозкооперации предусматривает организационные и финансовые меры поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации, налаживание каналов сбыта продукции, расширение взаимодействия органов исполнительной власти области, муниципалитетов, научно-экспертного сообщества, представителей малых форм хозяйствования и их объединений, ведомств АПК.



«Россельхозбанк совершенствует условия кредитных продуктов, выстраивает и реализовывает новые технологии кредитования кооперативов. Все эти меры направлены на повышение доступности финансовых средств для владельцев личных подсобных хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов путем финансовой поддержки развития системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



В настоящее время в Тамбовской области зарегистрированы 33 сельскохозяйственных кооператива. Еще три новых появились в прошлом году. Кроме того, на территории региона насчитывается более двух тысяч крупных и мелких крестьянских (фермерских) хозяйств. Создание комплексной системы развития сельскохозяйственной кооперации области не только расширит фермерам доступ к рынкам реализации продукции и повысит доходность сельхозпроизводства, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе, увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет, устойчивому развитию сельских территорий, укреплению социальной инфраструктуры и культурно-бытовой сферы сельских жителей.



На правах рекламы Вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской области обсудили эксперты агропромышленного комплекса региона на совещании, которое провел глава администрации области Александр Никитин. Речь шла о реализации плана мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, который был разработан по инициативе губернатора. В совещании приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.- подчеркнул Александр Никитин.План мероприятий по развитию сельхозкооперации предусматривает организационные и финансовые меры поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации, налаживание каналов сбыта продукции, расширение взаимодействия органов исполнительной власти области, муниципалитетов, научно-экспертного сообщества, представителей малых форм хозяйствования и их объединений, ведомств АПК., - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.В настоящее время в Тамбовской области зарегистрированы 33 сельскохозяйственных кооператива. Еще три новых появились в прошлом году. Кроме того, на территории региона насчитывается более двух тысяч крупных и мелких крестьянских (фермерских) хозяйств. Создание комплексной системы развития сельскохозяйственной кооперации области не только расширит фермерам доступ к рынкам реализации продукции и повысит доходность сельхозпроизводства, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе, увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет, устойчивому развитию сельских территорий, укреплению социальной инфраструктуры и культурно-бытовой сферы сельских жителей.На правах рекламы



