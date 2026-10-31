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Тамбовская школа вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе школьных столовых
31 октября 2026
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Команда школы № 2 Тамбова заняла третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы» на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». Финал проходил в Краснодаре с 26 по 30 октября.
О результате сообщила заместитель главы Тамбовской области Татьяна Котельникова. Она поздравила коллектив школы, оператора питания «Новая система услуг» и специалистов, занимающихся организацией питания.
«За высоким результатом — профессионализм, ответственная работа, внимание к качеству продуктов, безопасности и пожеланиям школьников», — отметила Татьяна Котельникова.
Всего в конкурсе приняли участие более 500 представителей из 75 регионов России. Тамбовскую область на федеральном этапе представляли победители регионального отбора.
Помимо школы № 2, в финал вышла команда филиала Избердеевской начальной школы — детского сада в селе Петровское, выступавшая в номинации «Лучшая столовая сельской школы». В номинации «Лучший повар школьной столовой» регион представлял сотрудник школы № 5 «Научно-технологический центр имени Мичурина» в Мичуринске.
Участники финала подготовили тематические экспозиции «Школьное питание 2:0», прошли блицтурнир «Три вопроса от родителей» и квест-практикум «Безопасный пищеблок». Повара также соревновались в индивидуальном «Кулинарном поединке».
Конкурс проводится в шестой раз. Его организует Федеральный центр мониторинга питания обучающихся по поручению Минпросвещения России. В Тамбовской области все ученики 1–4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием, а в ряде школ действует формат «шведского стола».
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