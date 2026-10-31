Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками

В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками

В Мичуринске ветеран Афганистана встретился со школьниками

Из Мичуринска отправили гуманитарный груз на Запорожское направление

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО Николаю Шашкову и Эдуарду Измайлову

В Мичуринске участники СВО встретились с учениками школы № 7

В Мичуринске участник СВО и военный священник встретился со школьниками

В Мичуринске школьники встретились с ветераном Афганистана в музее Боевой славы

В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026»

Трое тамбовчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей

» » » Тамбовская школа вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе школьных столовых

Тамбовская школа вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе школьных столовых

31 октября 2026
Комментариев: 0
Версия для печати
Команда школы № 2 Тамбова заняла третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы» на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». Финал проходил в Краснодаре с 26 по 30 октября.

О результате сообщила заместитель главы Тамбовской области Татьяна Котельникова. Она поздравила коллектив школы, оператора питания «Новая система услуг» и специалистов, занимающихся организацией питания.

«За высоким результатом — профессионализм, ответственная работа, внимание к качеству продуктов, безопасности и пожеланиям школьников», — отметила Татьяна Котельникова.


Всего в конкурсе приняли участие более 500 представителей из 75 регионов России. Тамбовскую область на федеральном этапе представляли победители регионального отбора.

Помимо школы № 2, в финал вышла команда филиала Избердеевской начальной школы — детского сада в селе Петровское, выступавшая в номинации «Лучшая столовая сельской школы». В номинации «Лучший повар школьной столовой» регион представлял сотрудник школы № 5 «Научно-технологический центр имени Мичурина» в Мичуринске.

Участники финала подготовили тематические экспозиции «Школьное питание 2:0», прошли блицтурнир «Три вопроса от родителей» и квест-практикум «Безопасный пищеблок». Повара также соревновались в индивидуальном «Кулинарном поединке».

Конкурс проводится в шестой раз. Его организует Федеральный центр мониторинга питания обучающихся по поручению Минпросвещения России. В Тамбовской области все ученики 1–4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием, а в ряде школ действует формат «шведского стола».
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Награждены лучшие преподаватели тамбовских школ искусств

Лучшее блюдо школьного меню

Фирменное блюдо - от школьного повара

В Тамбовской области обсудят модернизацию системы школьного питания

Школа №13 Тамбова – лучшая!

ШКОЛА БУДУЩЕГО



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Москве у Кремлёвской больницы высадили яблони из Мичуринска

Вчера, 13:42
0
У 5-го корпуса Кремлёвской больницы в Москве появился яблоневый сад. Сотрудники медучреждения высадили 30 саженцев, которые передали специалисты ООО «Сады Мичурина» из Тамбовской области, сообщили в Корпорации развития региона. В посадке приняли участие врачи и медицинские сёстры больницы. Для

Тамбовская школа вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе школьных столовых

31 октября 2026
0
Команда школы № 2 Тамбова заняла третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы» на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». Финал проходил в Краснодаре с 26 по 30 октября. О результате сообщила заместитель главы Тамбовской области Татьяна

В Мичуринске ветераны боевых действий встретились с призывниками

30 октября 2026
0
В Мичуринске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню призывника. В нём приняли участие представители местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». К будущим военнослужащим обратились ветеран боевых

В Тамбове фестиваль «От истоков — к единству» объединил национальные коллективы нескольких регионов

29 октября 2026
0
В Тамбовском драматическом театре имени А. В. Луначарского прошла кульминационная программа фестиваля «От истоков — к единству». На сцене выступили народные и фольклорные коллективы, представившие традиции русских, мордвы, татар, цыган и армян. В концерте участвовали артисты из Тамбовской и

В Тамбовской области начали формировать новый состав Молодёжного парламента

29 октября 2026
0
В Тамбовской области 29 октября стартовал приём заявок в девятый созыв Молодёжного парламента. Соответствующее распоряжение подписал председатель Тамбовской областной Думы Алексей Поздняков. Претендовать на участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в регионе. В новый

«РКС-Тамбов» добивается снижения суммы экологического ущерба за счёт реконструкции коллектора

29 октября 2026
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается спор Росприроднадзора и ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого реке Цне сверхнормативными сбросами с очистных сооружений. Как сообщает деловое издание «Вердикт», к настоящему времени ведомство снизило размер требований с 409,27 млн до

В Тамбове 31 октября откроется акватермальный комплекс «Термы Наутико»

28 октября 2026
0
В Тамбове 31 октября начнёт работу акватермальный комплекс «Термы Наутико». Об этом сообщается в официальном сообществе комплекса во «ВКонтакте». Оператором объекта на официальном сайте указано ООО «Центр Здоровья — Тамбов». Компания зарегистрирована в Тамбове 19 октября 2026 года для

Максим Чепурнов стал заместителем председателя Тамбовской городской Думы

28 октября 2026
0
Депутаты Тамбовской городской Думы избрали Максима Чепурнова заместителем председателя горпарламента. Решение приняли на последнем заседании путём тайного голосования, сообщили в городской Думе. Ранее эту должность занимал Валерий Иржанов. В сентябре 2026 года он покинул городской парламент после

Прокуратура назвала загрязнение водоёмов одной из главных экологических проблем Тамбовской области

28 октября 2026
0
Загрязнение рек и водоёмов остаётся одной из наиболее острых экологических проблем Тамбовской области. Об этом заявили в региональной прокуратуре по итогам коллегии, посвящённой соблюдению природоохранного законодательства. С начала года прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений в экологической

В Мичуринском округе школьники встретились с ветераном-пограничником

27 октября 2026
0
В музейной комнате «Боевой славы» прошла встреча учеников 9-го класса Заворонежской средней школы с ветераном-пограничником, участником боевых действий на таджикско-афганской границе Александром Медниковым. Александр Медников — профессиональный военный. В 1989 году он окончил Тамбовское высшее

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками

26 октября 2026
0
В Мичуринске ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учениками 8-го класса школы № 18. Встречу организовало местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Со школьниками пообщались подполковник, кавалер

Команда ТГТУ победила во всероссийском конкурсе научно-популярных маршрутов

25 октября 2026
0
Команда Тамбовского государственного технического университета заняла первое место в номинации «Технологический прорыв» Всероссийского конкурса «Лучший научно-популярный маршрут». Церемония награждения прошла 21 октября в Министерстве науки и высшего образования России. Всего на конкурс поступило

Тамбовской области бензин за неделю подешевел более чем на 5 рублей

24 октября 2026
0
В Тамбовской области заметно снизились цены на наиболее востребованные марки бензина. По данным Росстата, с 12 по 19 октября литр АИ-92 подешевел на 5,17 рубля — до 77,67 рубля, а АИ-95 — на 5,29 рубля, до 85,70 рубля. В процентном выражении снижение составило 6,2% для АИ-92 и 5,8% для АИ-95.

Ветераны СВО с инвалидностью смогут досрочно изменить форму получения соцуслуг

22 октября 2026
0
В Тамбовской области уволенные с военной службы ветераны боевых действий с инвалидностью получили право досрочно изменить форму предоставления набора социальных услуг (НСУ). Ранее при переходе с денежной компенсации на натуральную форму приходилось ждать начала следующего года. Воспользоваться

Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на инфраструктуру для ОЭЗ

22 октября 2026
0
Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры для будущей особой экономической зоны. Заявку региона одобрило правительство России, сообщил 22 октября губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под

Глава Минстроя Тамбовской области назвал приоритеты развития социальной и городской инфраструктуры

22 октября 2026
0
Министр строительства Тамбовской области Анзор Пчегатлук рассказал о ключевых направлениях работы ведомства — развитии социальной инфраструктуры, комплексном освоении территорий и жилищном строительстве. В интервью деловому изданию «Вердикт» он отметил, что одним из наиболее значимых событий для

Надежда Сконженко получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной Думы

21 октября 2026
0
Избирательная комиссия Тамбовской области передала вакантный мандат депутата региональной Думы восьмого созыва руководителю областного исполкома «Единой России» Надежде Сконженко. Решение принято 21 октября. Мандат освободился после того, как Алексей Пучнин, избранный в областную Думу по

По воскресеньям электрички Тамбов — Кирсанов будут ходить под новыми номерами

21 октября 2026
0
На маршруте Тамбов — Кирсанов изменятся номера пригородных поездов, курсирующих по воскресеньям. Расписание движения при этом останется прежним. Поезд № 6544 будет следовать под номером № 6744. Он отправится со станции «Тамбов-1» в 08:38 и прибудет в Кирсанов в 10:29. В обратном направлении поезд

Минэкологии оценит ущерб после затопления дач сточными водами под Тамбовом

21 октября 2026
0
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области подключилось к ситуации с подтоплением дачных участков в районе пяти СНТ под Тамбовом. Специалисты намерены определить возможный ущерб окружающей среде после попадания сточных вод на территорию садоводств. Подтопление произошло 10

Тамбовское отделение Русского географического общества отмечает 75-летие

20 октября 2026
0
Тамбовскому областному отделению Русского географического общества исполнилось 75 лет. С юбилеем участников организации поздравил глава Тамбовской области, председатель Попечительского совета регионального отделения РГО Евгений Первышов. Губернатор отметил вклад общества в научную и

Тамбовское УФАС отклонило жалобу на продажу национализированной «Ланты»

20 октября 2026
0
Управление ФАС России по Тамбовской области признало необоснованной жалобу на действия банка ПСБ при продаже 100% долей национализированного оператора связи ООО «Ланта». Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на решение антимонопольного ведомства. Заявитель, имя которого не
Copyrights © 2001-2026
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика

© 2001-2026 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги