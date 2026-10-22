Глава Минстроя Тамбовской области назвал приоритеты развития социальной и городской инфраструктуры Комментариев: 0



По словам министра, участие региона в федеральных программах позволяет строить школы, фельдшерско-акушерские пункты и инженерную инфраструктуру. При этом возможности федерального финансирования, по его мнению, необходимо использовать активнее, чтобы развитие территорий не сводилось только к возведению жилья.



«Смотришь на людей, и чувства переполняют. Видишь, насколько они рады, насколько эта школа была нужна детям и родителям», — рассказал Пчегатлук об открытии школы в Бокино.



Отдельно министр остановился на комплексном развитии территорий. По его словам, новые жилые кварталы должны проектироваться одновременно со школами, детскими садами, медицинскими объектами, дорогами и инженерными сетями.



Одним из перспективных направлений он назвал развитие микрорайона Волжский, который должен расширить географию жилищного строительства Тамбова за пределы северной части города. Для создания необходимой инфраструктуры планируется привлекать средства федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Пчегатлук также отметил, что рынок жилья в регионе продолжает работать, несмотря на снижение спроса и влияние ипотечных условий. По его оценке, объём непроданных квартир в Тамбове остаётся примерно на уровне прошлого года.



В Тамбове сейчас заключены три договора комплексного развития жилых территорий. Один из них касается квартала в границах улиц Куйбышева, Советской и Мичуринской. По мнению министра, такой механизм должен способствовать обновлению старой застройки и расселению ветхого жилья.



Ещё один проект — создание Дворца зодчества, где предполагается разместить региональный Минстрой, Единую службу заказчика, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и Центр ценообразования.



Анзор Пчегатлук был назначен министром строительства Тамбовской области 15 октября 2026 года. С апреля он исполнял обязанности руководителя ведомства, ранее возглавлял региональную Единую службу заказчика. До работы в Тамбовской области занимался строительной отраслью в Краснодаре, Анапе и Сочи. Министр строительства Тамбовской области Анзор Пчегатлук рассказал о ключевых направлениях работы ведомства — развитии социальной инфраструктуры, комплексном освоении территорий и жилищном строительстве. В интервью деловому изданию «Вердикт» он отметил, что одним из наиболее значимых событий для себя считает открытие новой школы в селе Бокино.По словам министра, участие региона в федеральных программах позволяет строить школы, фельдшерско-акушерские пункты и инженерную инфраструктуру. При этом возможности федерального финансирования, по его мнению, необходимо использовать активнее, чтобы развитие территорий не сводилось только к возведению жилья.Отдельно министр остановился на комплексном развитии территорий. По его словам, новые жилые кварталы должны проектироваться одновременно со школами, детскими садами, медицинскими объектами, дорогами и инженерными сетями.Одним из перспективных направлений он назвал развитие микрорайона Волжский, который должен расширить географию жилищного строительства Тамбова за пределы северной части города. Для создания необходимой инфраструктуры планируется привлекать средства федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».Пчегатлук также отметил, что рынок жилья в регионе продолжает работать, несмотря на снижение спроса и влияние ипотечных условий. По его оценке, объём непроданных квартир в Тамбове остаётся примерно на уровне прошлого года.В Тамбове сейчас заключены три договора комплексного развития жилых территорий. Один из них касается квартала в границах улиц Куйбышева, Советской и Мичуринской. По мнению министра, такой механизм должен способствовать обновлению старой застройки и расселению ветхого жилья.Ещё один проект — создание Дворца зодчества, где предполагается разместить региональный Минстрой, Единую службу заказчика, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и Центр ценообразования.Анзор Пчегатлук был назначен министром строительства Тамбовской области 15 октября 2026 года. С апреля он исполнял обязанности руководителя ведомства, ранее возглавлял региональную Единую службу заказчика. До работы в Тамбовской области занимался строительной отраслью в Краснодаре, Анапе и Сочи.



