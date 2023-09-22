В нашем регионе объём введённого жилья вырос более чем на 20% Комментариев: 0



Для достижения этой цели строительная отрасль постоянно модернизируется, что позволяет уменьшить сроки строительства и повысить качество жилья. В этом контексте также увеличивается количество государственных программ, направленных на поддержку различных социальных групп населения. Также появляются новые, более доступные и безопасные условия для кредитования и долевого участия в жилищном строительстве. Развитие территорий с учетом создания разнообразной инфраструктуры становится одним из приоритетных направлений.



На последнем заседании Президиума Правительственной комиссии по развитию регионов России вице-премьер Марат Хуснуллин отметил достижения всех регионов и поставил задачи по дальнейшему развитию территорий.



Тамбовская область активно участвует в данной работе и вносит значительный вклад в общероссийскую статистику жилищного строительства. В текущем году были достигнуты впечатляющие результаты в реализации мероприятий национального проекта "Жильё и городская среда". За первые 8 месяцев текущего года было сдано в эксплуатацию 323,4 тысячи квадратных метров жилья, что превышает уровень предыдущего года на 23,1%. При этом ввод многоквартирных домов увеличился на 13%. В настоящее время имеется 103 разрешения на строительство, по которым планируется построить еще 576,98 тысяч квадратных метров жилья в период 2023-24 годов.



Фото: yk24.ru Строительный комплекс Тамбовской области успешно справляется с задачами, поставленными перед ним в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Основной стратегической целью комплекса является обеспечение доступным жильем наибольшего числа жителей.Для достижения этой цели строительная отрасль постоянно модернизируется, что позволяет уменьшить сроки строительства и повысить качество жилья. В этом контексте также увеличивается количество государственных программ, направленных на поддержку различных социальных групп населения. Также появляются новые, более доступные и безопасные условия для кредитования и долевого участия в жилищном строительстве. Развитие территорий с учетом создания разнообразной инфраструктуры становится одним из приоритетных направлений.На последнем заседании Президиума Правительственной комиссии по развитию регионов России вице-премьер Марат Хуснуллин отметил достижения всех регионов и поставил задачи по дальнейшему развитию территорий.Тамбовская область активно участвует в данной работе и вносит значительный вклад в общероссийскую статистику жилищного строительства. В текущем году были достигнуты впечатляющие результаты в реализации мероприятий национального проекта "Жильё и городская среда". За первые 8 месяцев текущего года было сдано в эксплуатацию 323,4 тысячи квадратных метров жилья, что превышает уровень предыдущего года на 23,1%. При этом ввод многоквартирных домов увеличился на 13%. В настоящее время имеется 103 разрешения на строительство, по которым планируется построить еще 576,98 тысяч квадратных метров жилья в период 2023-24 годов.Фото: yk24.ru



