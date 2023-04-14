В текущем году в области из аварийного жилья расселят более 400 человек Комментариев: 0



Переселение граждан из аварийного жилья является частью федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». В рамках этого проекта на период 2019-2025 годов в Тамбовской области запланировано расселение 65 многоквартирных аварийных домов или 640 жилых помещений общей площадью 20,7 тысяч квадратных метров. Программа касается почти 1,5 тысячи человек, вступивших в нее до 1 января 2017 года.



К 11 апреля оставалось расселить 202 жилых помещения общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров, где проживают 422 человека. Об этом сообщил и. о. министр градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов.



В текущем году на реализацию программы выделено почти 573 миллиона рублей. Программа расселения включает Тамбов, Моршанск, Котовск и село Богословка Тамбовского района. Плановая дата завершения расселения во всех муниципалитетах - 1 июня 2023 года. Это означает, что граждане, вступившие в программу до 1 января 2017 года, получат новые квартиры в этом году, а не к 1 сентября 2025 года, как планировалось ранее.



Министерство в сотрудничестве с муниципалитетами также работает над новой программой, которая включит дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.



Фото В. Якимов. На последнем оперативном совещании Глава Тамбовской области Максим Егоров дал поручение выполнить все обязательства по досрочному завершению программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.Переселение граждан из аварийного жилья является частью федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». В рамках этого проекта на период 2019-2025 годов в Тамбовской области запланировано расселение 65 многоквартирных аварийных домов или 640 жилых помещений общей площадью 20,7 тысяч квадратных метров. Программа касается почти 1,5 тысячи человек, вступивших в нее до 1 января 2017 года.К 11 апреля оставалось расселить 202 жилых помещения общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров, где проживают 422 человека. Об этом сообщил и. о. министр градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов.В текущем году на реализацию программы выделено почти 573 миллиона рублей. Программа расселения включает Тамбов, Моршанск, Котовск и село Богословка Тамбовского района. Плановая дата завершения расселения во всех муниципалитетах - 1 июня 2023 года. Это означает, что граждане, вступившие в программу до 1 января 2017 года, получат новые квартиры в этом году, а не к 1 сентября 2025 года, как планировалось ранее.Министерство в сотрудничестве с муниципалитетами также работает над новой программой, которая включит дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.Фото В. Якимов.



