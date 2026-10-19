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В Тамбовской области предложили приостановить систему «чёт-нечёт» на АЗС
19 октября 2026
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В Тамбовской области могут временно отменить систему «чёт-нечёт», регулирующую продажу топлива на АЗС «Роснефти» и «Лукойла». Такое предложение прозвучало 19 октября на еженедельном оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова.
По словам губернатора, ситуация с обеспечением бензином стабилизировалась. На прошлой неделе «Роснефть» увеличила лимит отпуска бензина АИ-92 до 50 литров, а очередей на заправках сейчас практически нет.
«Поручил проработать вопрос временной приостановки системы „чёт-нечёт“, которая сейчас действует на АЗС „Роснефти“ и „Лукойла“. При этом в случае ухудшения обстановки из-за атак преступного киевского режима мы все должны быть готовы к её возобновлению», — сообщил Евгений Первышов.
Окончательное решение о приостановке ограничений должен принять региональный оперативный штаб, который ранее вводил систему. До этого момента действующий порядок продажи топлива сохраняется.
Система «чёт-нечёт» действует в Тамбовской области с 20 июля. Её ввели после голосования на платформе «Госуслуги» на фоне сложностей с поставками бензина.
По установленным правилам в чётные дни на участвующих в системе АЗС могут заправляться автомобили, государственные номера которых начинаются с чётной цифры, а в нечётные — с нечётной.
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