В Тамбовской области бензин начнут продавать по системе «чёт-нечёт» Комментариев: 0



Новые правила будут действовать на всех автозаправочных станциях области. В чётные дни заправляться смогут автомобили, у которых первая цифра государственного номера — 0, 2, 4, 6 или 8. В нечётные даты бензин будут отпускать машинам с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 или 9.



При этом сохраняется ограничение на максимальный объём одной заправки — не более 30 литров. Также по-прежнему запрещено отпускать бензин в канистры. За нарушение порядка предусмотрена административная ответственность. Постановление правительства Тамбовской области подписано 16 июля.



Решение приняли после голосования на платформе «Госуслуги», которое проходило с 13 по 15 июля. В нём участвовал 8041 автовладелец из Тамбовской области. Систему «чёт-нечёт» поддержали 80,1% участников.



Также 71,2% проголосовали за ограничение минимального объёма отпускаемого топлива. Предлагалось продавать за одну заправку не менее 20 и не более 30 литров бензина. Однако минимальный порог пока вводить не будут — власти продолжают прорабатывать техническую возможность такой меры.



Евгений Первышов призвал автомобилистов не закупать бензин впрок и не заправлять по пять-десять литров до полного бака. По его словам, топливо на заправки «Роснефти» будет поступать ежедневно, а с другими сетями региональные власти продолжают работу. В Тамбовской области с 20 июля вводится временный порядок продажи бензина АИ-92 и АИ-95 по системе «чёт-нечёт». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.Новые правила будут действовать на всех автозаправочных станциях области. В чётные дни заправляться смогут автомобили, у которых первая цифра государственного номера — 0, 2, 4, 6 или 8. В нечётные даты бензин будут отпускать машинам с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 или 9.При этом сохраняется ограничение на максимальный объём одной заправки — не более 30 литров. Также по-прежнему запрещено отпускать бензин в канистры. За нарушение порядка предусмотрена административная ответственность. Постановление правительства Тамбовской области подписано 16 июля.Решение приняли после голосования на платформе «Госуслуги», которое проходило с 13 по 15 июля. В нём участвовал 8041 автовладелец из Тамбовской области. Систему «чёт-нечёт» поддержали 80,1% участников.Также 71,2% проголосовали за ограничение минимального объёма отпускаемого топлива. Предлагалось продавать за одну заправку не менее 20 и не более 30 литров бензина. Однако минимальный порог пока вводить не будут — власти продолжают прорабатывать техническую возможность такой меры.Евгений Первышов призвал автомобилистов не закупать бензин впрок и не заправлять по пять-десять литров до полного бака. По его словам, топливо на заправки «Роснефти» будет поступать ежедневно, а с другими сетями региональные власти продолжают работу.



