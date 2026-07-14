Евгений Первышов представил первый отчёт о работе правительства Тамбовской области Комментариев: 0



Заседание началось с технического сбоя — в большом зале правительства отключилось электричество. Первышов вышел на сцену ещё в полумраке, но после первых слов главы региона освещение восстановилось.



Сам отчёт прошёл не в формате обычного чтения доклада. Евгений Первышов выступал с гарнитурой, перемещался по сцене, обращался к залу и комментировал слайды презентации. На вопрос, каким был 2025 год, председатель областной Думы Евгений Матушкин ответил: годом работы над ошибками.



Одной из главных тем стала экономика. По итогам 2025 года налоговые и неналоговые поступления в областной бюджет составили 53,9 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. Ещё 27,9 млрд рублей регион получил в виде федеральных дотаций и субсидий. При этом по уровню расчётной бюджетной обеспеченности Тамбовская область занимает 67-е место.



«Мы почти в хвосте находимся», — сказал Евгений Первышов.



Глава региона поставил задачу к 2036 году увеличить собственные доходы областного бюджета примерно до 100 млрд рублей. По его словам, без роста доходов невозможно полноценно решать вопросы, которые ставят жители, в том числе повышать зарплаты работникам социальной сферы.



Отдельно Первышов говорил о структуре экономики. Агропромышленный комплекс он назвал безусловным лидером региона. В 2025 году Тамбовская область собрала рекордные 5,5 млн тонн зерна. Однако губернатор считает, что региону нужно развивать и промышленность. Сейчас доля АПК в ВРП составляет 23,5%, промышленности — 18,5%. Власти хотят добиться между ними паритета.



Точками роста должны стать особая экономическая зона, новые индустриальные площадки и привлечение инвесторов. Строительство ОЭЗ в Тамбовском муниципальном округе планируют начать в 2026 году. Также власти намерены создать индустриальный парк «Тамбов» и перезапустить площадки в Котовске и Уварове.



Глава региона отдельно остановился на проблемных объектах. Среди них — дом-интернат для пожилых людей и инвалидов «Серебряная долина» в селе Отъяссы. На строительство из федерального бюджета выделили 700 млн рублей, сдать объект должны были ещё в 2025 году.



«300 миллионов, по нашим расчётам, исчезли», — заявил Первышов.



По словам главы региона, из-за срыва сроков область могла быть обязана вернуть все 700 млн рублей в федеральный бюджет. После переговоров с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым региону предоставили отсрочку. Первышов пообещал достроить и ввести «Серебряную долину» до конца 2026 года.



Также он рассказал о проблемных школьных стройках. Школа в Бокине уже построена, её планируют открыть 1 сентября 2026 года. Школу в микрорайоне Волжском в Тамбове рассчитывают завершить в 2027 году. По объекту в Верхнеспасском источники финансирования найдены. Более сложной остаётся ситуация со школой в Алгасове Моршанского округа, но власти обещают достроить и её.



Ещё одной темой стало ЖКХ. Первышов подтвердил намерение постепенно перевести коммунальный сектор под региональное управление. По его словам, в этой сфере должен быть единый хозяин, который несёт ответственность перед жителями. Сейчас власти занимаются передачей «Тамбовской сетевой компании» под контроль области.



Говоря о дорогах, глава региона сообщил, что в 2024−2026 годах в нормативное состояние привели 304 км автодорог, на это направили почти 8 млрд рублей. Однако, по его словам, проблем всё ещё много: 61% местных дорог и 45,7% региональных дорог не соответствуют нормативу.



Депутаты приняли отчёт единогласно. В Тамбовской областной Думе 15 июля прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил отчёт о работе правительства области за 2025 год.Заседание началось с технического сбоя — в большом зале правительства отключилось электричество. Первышов вышел на сцену ещё в полумраке, но после первых слов главы региона освещение восстановилось.Сам отчёт прошёл не в формате обычного чтения доклада. Евгений Первышов выступал с гарнитурой, перемещался по сцене, обращался к залу и комментировал слайды презентации. На вопрос, каким был 2025 год, председатель областной Думы Евгений Матушкин ответил: годом работы над ошибками.Одной из главных тем стала экономика. По итогам 2025 года налоговые и неналоговые поступления в областной бюджет составили 53,9 млрд рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее. Ещё 27,9 млрд рублей регион получил в виде федеральных дотаций и субсидий. При этом по уровню расчётной бюджетной обеспеченности Тамбовская область занимает 67-е место.Глава региона поставил задачу к 2036 году увеличить собственные доходы областного бюджета примерно до 100 млрд рублей. По его словам, без роста доходов невозможно полноценно решать вопросы, которые ставят жители, в том числе повышать зарплаты работникам социальной сферы.Отдельно Первышов говорил о структуре экономики. Агропромышленный комплекс он назвал безусловным лидером региона. В 2025 году Тамбовская область собрала рекордные 5,5 млн тонн зерна. Однако губернатор считает, что региону нужно развивать и промышленность. Сейчас доля АПК в ВРП составляет 23,5%, промышленности — 18,5%. Власти хотят добиться между ними паритета.Точками роста должны стать особая экономическая зона, новые индустриальные площадки и привлечение инвесторов. Строительство ОЭЗ в Тамбовском муниципальном округе планируют начать в 2026 году. Также власти намерены создать индустриальный парк «Тамбов» и перезапустить площадки в Котовске и Уварове.Глава региона отдельно остановился на проблемных объектах. Среди них — дом-интернат для пожилых людей и инвалидов «Серебряная долина» в селе Отъяссы. На строительство из федерального бюджета выделили 700 млн рублей, сдать объект должны были ещё в 2025 году.По словам главы региона, из-за срыва сроков область могла быть обязана вернуть все 700 млн рублей в федеральный бюджет. После переговоров с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым региону предоставили отсрочку. Первышов пообещал достроить и ввести «Серебряную долину» до конца 2026 года.Также он рассказал о проблемных школьных стройках. Школа в Бокине уже построена, её планируют открыть 1 сентября 2026 года. Школу в микрорайоне Волжском в Тамбове рассчитывают завершить в 2027 году. По объекту в Верхнеспасском источники финансирования найдены. Более сложной остаётся ситуация со школой в Алгасове Моршанского округа, но власти обещают достроить и её.Ещё одной темой стало ЖКХ. Первышов подтвердил намерение постепенно перевести коммунальный сектор под региональное управление. По его словам, в этой сфере должен быть единый хозяин, который несёт ответственность перед жителями. Сейчас власти занимаются передачей «Тамбовской сетевой компании» под контроль области.Говоря о дорогах, глава региона сообщил, что в 2024−2026 годах в нормативное состояние привели 304 км автодорог, на это направили почти 8 млрд рублей. Однако, по его словам, проблем всё ещё много: 61% местных дорог и 45,7% региональных дорог не соответствуют нормативу.Депутаты приняли отчёт единогласно.



