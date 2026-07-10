Прокуратура требует взыскать с подрядчика 9,8 млн рублей за срыв ремонта дороги в Тамбове Комментариев: 0



Контракт стоимостью 46 млн рублей компания получила у МБУ «Дирекция городских дорог» 5 июля 2024 года. Завершить работы подрядчик должен был к сентябрю того же года. Однако к ноябрю «СУ 1» не уложилась в график, после чего заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.



К этому моменту компания успела получить более 14 млн рублей. Прокуратура теперь требует взыскать через суд разницу между выплаченными средствами и фактически выполненными работами.



Для ООО «СУ 1» это не первый конфликт вокруг муниципальных контрактов в Тамбовской области. Осенью 2024 года региональное УФАС внесло компанию и её учредителя и директора Мраза Мстояна в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стали сорванные работы по ремонту девяти дорог в Мичуринске, а также проваленный контракт на ремонт двух скверов стоимостью 29 млн рублей.



Расторгались и другие контракты подрядчика в регионе, в том числе на ремонт дороги «Уварово — Ивановка — Моздок» в Уваровском районе.



Кроме того, против компании и её руководителя возбуждены уголовные дела о хищениях при работах в Мичуринске. Одно связано с ремонтом сквера на улице Советской, где, по версии следствия, было похищено 7,5 млн рублей. Второе — с ремонтом исторической части той же улицы, где сумма хищения оценивается примерно в 5,8 млн рублей.



Сейчас над ООО «СУ 1» также нависла угроза банкротства. В конце 2025 года УФНС по Липецкой области подало иск о признании компании несостоятельной, а общий долг перед бюджетом и внебюджетными фондами оценивается примерно в 130 млн рублей.



ООО «СУ 1» зарегистрировано в Липецке в мае 2018 года. Формально компания относится к микропредприятиям, в штате числится около девяти человек. При этом с 2018 года подрядчик заключил порядка 42 государственных контрактов на сумму свыше 800 млн рублей. Прокуратура Тамбовской области подала иск к ООО «СУ 1». С липецкого подрядчика требуют взыскать 9,8 млн рублей ущерба за срыв муниципального контракта на ремонт дороги по улице 2-й Высотной в Тамбове.Контракт стоимостью 46 млн рублей компания получила у МБУ «Дирекция городских дорог» 5 июля 2024 года. Завершить работы подрядчик должен был к сентябрю того же года. Однако к ноябрю «СУ 1» не уложилась в график, после чего заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.К этому моменту компания успела получить более 14 млн рублей. Прокуратура теперь требует взыскать через суд разницу между выплаченными средствами и фактически выполненными работами.Для ООО «СУ 1» это не первый конфликт вокруг муниципальных контрактов в Тамбовской области. Осенью 2024 года региональное УФАС внесло компанию и её учредителя и директора Мраза Мстояна в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стали сорванные работы по ремонту девяти дорог в Мичуринске, а также проваленный контракт на ремонт двух скверов стоимостью 29 млн рублей.Расторгались и другие контракты подрядчика в регионе, в том числе на ремонт дороги «Уварово — Ивановка — Моздок» в Уваровском районе.Кроме того, против компании и её руководителя возбуждены уголовные дела о хищениях при работах в Мичуринске. Одно связано с ремонтом сквера на улице Советской, где, по версии следствия, было похищено 7,5 млн рублей. Второе — с ремонтом исторической части той же улицы, где сумма хищения оценивается примерно в 5,8 млн рублей.Сейчас над ООО «СУ 1» также нависла угроза банкротства. В конце 2025 года УФНС по Липецкой области подало иск о признании компании несостоятельной, а общий долг перед бюджетом и внебюджетными фондами оценивается примерно в 130 млн рублей.ООО «СУ 1» зарегистрировано в Липецке в мае 2018 года. Формально компания относится к микропредприятиям, в штате числится около девяти человек. При этом с 2018 года подрядчик заключил порядка 42 государственных контрактов на сумму свыше 800 млн рублей.



