Тамбов требует через суд вернуть 10 млн рублей у орловского подрядчика «Триумф»
Вчера, 14:22
Муниципальная дирекция благоустройства Тамбова подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области к орловскому ООО «Триумф» с требованием взыскать 10,3 млн руб. — сумму не возвращённого аванса и начисленные проценты. Заседание суда назначено на 11 ноября, сообщает деловое издание «Вердикт».
Подрядчик из Орла ранее выполнял два крупных муниципальных контракта в Тамбове. Первый — благоустройство территории у памятника Зое Космодемьянской стоимостью почти 54 млн руб. По данным заказчика, подрядчик получил аванс свыше 16 млн руб., но фактически выполнил работ лишь на 7 млн руб.. Срок сдачи объекта — 1 мая, однако 24 июля договор был расторгнут в одностороннем порядке.
Второй контракт касался замены плитки на Соборной площади у памятника святителю Питириму. Его стоимость составила 59,4 млн руб., начало работ — 10 мая, завершение — 15 июля. Уже 28 мая контракт расторгли из-за отсутствия фактического выполнения. Из аванса в 17,8 млн руб. подрядчик вернул лишь 7,7 млн руб., остальная сумма осталась невозвращённой.
Ранее Управление ФАС по Тамбовской области внесло ООО «Триумф» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года — основанием стало неисполнение обязательств по благоустройству территории у памятника Космодемьянской.
Теперь судьбу многомиллионного долга решит арбитраж.
Фото: администрация Тамбова
