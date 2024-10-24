Тамбовское УФАС в четвёртый раз включило липецкую компанию в список недобросовестных подрядчиков за срыв контрактов Комментариев: 0



На слушании в УФАС представители «СУ-1» сослались на неблагоприятные погодные условия, однако не смогли предоставить доказательства, подтверждающие этот фактор как существенную причину задержки.



Это не первый случай включения «СУ-1» в список недобросовестных поставщиков. В октябре УФАС уже внёс компанию и её руководителя в реестр из-за невыполнения обязательств по благоустройству двух скверов в Мичуринске. Контракт был заключён на сумму более 29 млн рублей, и за срыв работ компании запретили участвовать в госзакупках на два года. Также был расторгнут контракт на благоустройство Пионерского парка в Тамбове, где из положенных 26,8 млн рублей компания выполнила работы только на 6,6 млн, тогда как оплата составила 12,7 млн рублей. Тамбовское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в очередной, уже четвёртый раз внесло липецкую компанию ООО «СУ-1», собственником которой является Мраз Мстояну, в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужило нарушение условий контракта на ремонт городских дорог в Мичуринске, заключённого с администрацией. Подрядчик обязался завершить работы на девяти улицах к 1 августа 2024 года, но не выполнил обязательства на сумму 2,8 млн рублей. После первого расторжения контракта в сентябре компания вновь не смогла завершить проект, даже несмотря на дополнительный срок до конца сентября и последующее продление на 10 дней.На слушании в УФАС представители «СУ-1» сослались на неблагоприятные погодные условия, однако не смогли предоставить доказательства, подтверждающие этот фактор как существенную причину задержки.Это не первый случай включения «СУ-1» в список недобросовестных поставщиков. В октябре УФАС уже внёс компанию и её руководителя в реестр из-за невыполнения обязательств по благоустройству двух скверов в Мичуринске. Контракт был заключён на сумму более 29 млн рублей, и за срыв работ компании запретили участвовать в госзакупках на два года. Также был расторгнут контракт на благоустройство Пионерского парка в Тамбове, где из положенных 26,8 млн рублей компания выполнила работы только на 6,6 млн, тогда как оплата составила 12,7 млн рублей.



