Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке в Тамбовской области до 20% 0 Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по программе сельской ипотеки с 30% до 20%. Остальные условия программы остались неизменными. Льготный кредит предоставляется на приобретение или строительство загородного жилого дома, а также на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не

Организована горячая линия по вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов 0 Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области запускает горячую линию, посвященную вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов. Специалисты будут готовы ответить на вопросы граждан в рамках всероссийской акции, направленной на обеспечение защиты прав граждан от

В Тамбове создают кросс-команду для решения рейдов по ТЦ 0 В Тамбове комиссия по делам несовершеннолетних приняла инициативу по созданию кросс-функциональной команды, включающей родителей и граждан, проявляющих заботу, с целью организации адекватного и качественного досуга для детей-подростков. Это решение принято в ответ на проблему бесцельного проведения

Компанию «Арбат» на 2 года отстранила от участия в торгах 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесло фирму «Арбат» в реестр недобросовестных поставщиков, согласно официальному заявлению ведомства. Основным мотивом для этого решения стало невыполнение обязательств, взятых на себя указанной компанией.

Россельхозбанк представил возможности платформы «Я в Агро» министерству образования Тамбовской области 0 30 января состоялась рабочая встреча Россельхозбанка и представителей министерства образования Тамбовской области по вопросу развития агрономического направления в учебном процессе совместно с представителями средних специальных учебных заведений аграрной направленности. В мероприятии приняли

Участники СВО рассказали школьникам о ситуации на передовой 0 Встреча поколений вот уже много лет является визитной карточкой Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Ветераны боевых действий считают своим долгом передать свой опыт молодежи и регулярно проводят подобные

Депутаты решили приватизировать «Тамбовский центральный рынок» 0 На заседании Тамбовской городской Думы 31 января рассматривался вопрос о включении в прогнозный план приватизации 100% доли ООО «Тамбовский центральный рынок». Решение было принято большинством голосов, однако против проголосовали три депутата, включая двух членов фракции КПРФ.

Суд снова рассмотрит дело строителя «народной плотины» из Тамбова 0 Ленинский районный суд города Тамбова вновь рассмотрит уголовное дело в отношении строителя плотины предпринимателя Александра Романова и главы Цнинской шлюзованной системы Надежды Петровой. Это произойдет, однако, с участием другого состава судей. Решение о повторном рассмотрении было принято

Пострадал человек в массовом ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 30 января произошло серьезное ДТП на улице Советской в районе дома № 70. В результате столкновения 23-летнего водителя "одиннадцатой" с Nissan Qashqai, управляемым 52-летним мужчиной, "одиннадцатая" выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Range Rover.

В министерстве экологии Тамбовской области назначен новый заместитель 0 В министерстве экологии Тамбовской области произошли изменения в кадровом составе. Согласно подписанному приказу министра экологии Тамбовской области Аллой Албеговой, заместителем министра и начальником управления по охране окружающей среды и природопользованию назначен Дмитрий Сомов.

Ирина Свиридова из Тамбова не смогла стать кандидатом в президенты Российской Федерации 0 Тамбовчанка Ирина Свиридова, которая выражала намерение баллотироваться на пост президента страны, столкнулась с трудностью в сборе необходимого количества подписей в поддержку своей кандидатуры. Об этом сообщил глава Демократической партии России (ДПР), Александр Зорин, от имени которой Свиридова

Почти треть отравлений связана с употреблением спиртосодержащей продукции 0 В 2023 году почти треть случаев бытовых отравлений (29,1%) в Тамбовской области была связана с употреблением продукции, содержащей спирт. Данные статистики были представлены Центром гигиены и эпидемиологии. Отмечено, что 36,8% случаев бытовых отравлений с летальным исходом относятся к отравлению

На улице Рылеева и бульваре Энтузиастов временно ограничат теплоснабжение 0 На сегодня, 30 января, запланированы работы по теплосети в районе ТЦ "Европа" на бульваре Энтузиастов, проводимые филиалом «Квадра». Из-за этого временные ограничения по теплоснабжению будут применены к жилым домам по адресам: улица Рылеева, 59, 59а к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, к.7, к.7б, 61/1,

В Тамбове предлагают создать полноценный планетарий 0 К депутатам Тамбовской городской Думы обратились активные граждане, выражающие свою обеспокоенность недостатком мест для культурного и интеллектуального досуга молодежи в городе Тамбове, - сообщает «ПРАВО68». По их мнению, в Тамбове, привлекательных для туристов объектов недостаточно, и

Смертельное ДТП произошло на автодороге "Орёл-Тамбов" 0 Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Орёл-Тамбов" в районе поворота на село Минаевка. 48-летний водитель автомобиля "Гранта" решил выполнить обгон фуры в месте, где это строго запрещено. После завершения маневра обгонки "Гранта" едва избежала столкновения с

В туристическом рейтинге Тамбовская область занимает 73 место 0 В рейтинге национального туризма 2023 года Тамбовская область заняла 73-е место, входя в категорию регионов "начального уровня". Это результат девятого ежегодного исследования, посвященного внутреннему и въездному туризму, туристической привлекательности и потенциалу. Опрос провели журнал "Отдых в

В некоторых домах Тамбова из-за отключения электричества замерзла система отопления 0 В посёлке Тригуляй, который стал частью города Тамбова год назад, жители столкнулись с проблемами электроснабжения, вызванными перебоями в поставке электроэнергии, о которых ранее сообщалось. В многих домах возникли аварийные ситуации в системах отопления из-за заморозки системы, обусловленной

Железнодорожный переезд в Рассказовском округе временно перекроют 0 В понедельник, 29 января, будет временно прекращено движение по железнодорожному переезду на 521 километре участка Платоновка — Иноковка, который пересекает автомобильную дорогу Тамбов — Бондари.

Первую партию щепы из новогодних ёлок передали ипподрому 0 Сотрудники организации "Тамбовская сетевая компания" уже успешно собрали 108 кубометров хвойных пород от вышедших из употребления новогодних ёлок. Первую партию ароматной щепы, полученной из этого материала, передали для использования на Тамбовском ипподроме и его обитателям.

Суды выносят решения по запрету продажи табачной продукции около образовательных учреждений 0 Судебные органы в Тамбовской области начали принимать решения о запрете деятельности торговых точек, специализирующихся на продаже табачной продукции, в непосредственной близости к образовательным учреждениям по искам Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. Недавно Ленинский районный суд