«Порядка 150 тыс. трудоспособных людей вынуждены сегодня заниматься трудовой миграцией, выезжать за пределы Тамбовской области в поисках более качественного высокого заработка», — сообщил глава региона.

«Необходимо продолжать развивать наш агропромышленный комплекс, добавлять добавочную стоимость в те продукты, которые у нас произрастают, ну и, соответственно, которые далее должны идти на переработку. Безусловно, это промышленный сектор экономики», — отметил Евгений Первышов.

Около 150 тыс. трудоспособных жителей Тамбовской области вынуждены искать более высокооплачиваемую работу за пределами региона. Значительная часть из них может не вернуться, что усугубит сокращение населения. Об этом губернатор Евгений Первышов заявил 18 ноября во время прямой линии, посвящённой вопросам социально-экономического развития области.По словам Евгения Первышова, демографическая ситуация осложняется высокой долей пожилых жителей и низкой рождаемостью. Пенсионеры, согласно приведённой им оценке, составляют около 30% населения области.Одной из основных задач региональных властей губернатор назвал создание рабочих мест с конкурентоспособной оплатой труда. Для этого необходимо развивать промышленность и увеличивать объёмы переработки сельскохозяйственной продукции непосредственно в Тамбовской области.Губернатор также обозначил финансовые ориентиры развития региона. По его оценке, для полноценного выполнения социальных обязательств собственные доходы областного бюджета необходимо увеличить до 100 млрд рублей. Сейчас они составляют около 56 млрд рублей. Достичь целевого показателя власти рассчитывают к 2036 году.Одним из перспективных промышленных проектов Евгений Первышов считает освоение титаново-циркониевого месторождения «Центральное» в Рассказовском округе. Во время прямой линии жители вновь выразили опасения по поводу возможного уничтожения чернозёма и экологических последствий добычи.Глава региона заверил, что после извлечения полезных минералов переработанные пески будут возвращать в выработанное пространство, а плодородный слой почвы — восстанавливать. Он также пообещал лично контролировать ход работ и посещать производственную площадку не реже одного раза в неделю после начала добычи.Отдельной темой прямой линии стали задержки социальных выплат. Губернатор признал наличие кассового разрыва в областном бюджете и сообщил о планах увеличить срок перечисления единовременной выплаты за рождение третьего и последующих детей до трёх месяцев. Её размер — 300 тыс. рублей — власти намерены сохранить.Всего на вторую прямую линию Евгения Первышова поступило около 4 тыс. обращений. В течение эфира губернатор ответил более чем на 30 вопросов. Среди других тем были поддержка участников СВО, состояние социальных объектов, затянувшийся ремонт областной филармонии и подготовка ограничений на продажу электронных систем доставки никотина.