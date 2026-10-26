В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками Комментариев: 0



Со школьниками пообщались подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников и сержант Андрей Карпинский.



Виктор Воротников более 20 лет служил в Вооружённых силах. Ещё в школьные годы он занимался в парашютной секции на Воронежском аэродроме, затем окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище имени М. Расковой. За время службы освоил шесть типов самолётов. После выхода на пенсию занимается военно-патриотической работой с молодёжью.



Андрей Карпинский проходил службу в Афганистане около полутора лет. Весной 1983 года он был направлен туда связистом в составе 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й Витебской дивизии. По его словам, за время службы он принял участие в 17 боевых заданиях.



Во время встречи ветераны рассказали школьникам о своей службе, поговорили о военной истории и современных событиях. Также они посоветовали подросткам уделять внимание учёбе и физической подготовке, уважительно относиться к старшему поколению и осознанно выбирать будущую профессию.



Организаторы отметили, что проведение встречи стало возможным при поддержке главы Мичуринска Максима Харникова и главы Мичуринского округа Григория Хубулова.



Информационную поддержку оказывает Академия военных наук Тамбовской области. В Мичуринске ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учениками 8-го класса школы № 18. Встречу организовало местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».Со школьниками пообщались подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников и сержант Андрей Карпинский.Виктор Воротников более 20 лет служил в Вооружённых силах. Ещё в школьные годы он занимался в парашютной секции на Воронежском аэродроме, затем окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище имени М. Расковой. За время службы освоил шесть типов самолётов. После выхода на пенсию занимается военно-патриотической работой с молодёжью.Андрей Карпинский проходил службу в Афганистане около полутора лет. Весной 1983 года он был направлен туда связистом в составе 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й Витебской дивизии. По его словам, за время службы он принял участие в 17 боевых заданиях.Во время встречи ветераны рассказали школьникам о своей службе, поговорили о военной истории и современных событиях. Также они посоветовали подросткам уделять внимание учёбе и физической подготовке, уважительно относиться к старшему поколению и осознанно выбирать будущую профессию.Организаторы отметили, что проведение встречи стало возможным при поддержке главы Мичуринска Максима Харникова и главы Мичуринского округа Григория Хубулова.Информационную поддержку оказывает Академия военных наук Тамбовской области.



