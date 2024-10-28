Военно-патриотическая работа: встречи с ветеранами в Мичуринске Комментариев: 0



Первую встречу для учеников города провели ветеран боевых действий в Чечне С.Г. Пальчик и ветеран боевых действий в Афганистане сержант А.И. Карпинский.



Сергей Георгиевич принимал участие в боевых действиях в Чечне, получил там тяжелое ранение. Война в Чечне была суровой и тяжелой, ведь приходилось воевать в чужих гористых местах, которые были неизвестны русским солдатам и которые отлично знали боевики. Они обладали удивительной жестокостью, а потому попасть в плен было страшнее смерти.



Андрей Иванович попал в Афганистан весной 1983 г. Он служил связистом в 103 Витебской дивизии 317 гвардейского парашютно – десантного полка. С весны 1983 г. по октябрь 1984 г. он принимал участие в 17-ти боевых заданиях по разгрому бандформирований. За это время погибло много сослуживцев Андрея Ивановича, а ему самому удалось выжить и преодолеть вся тяготы службы в Афганистане благодаря отличной физической и военной подготовке.



Ветераны рассказали ученикам о своем боевом опыте, о своих сослуживцах, но больший упор сделали на ситуации, сложившейся сейчас. Сергей Георгиевич вот уже третий год активно помогает нашим воинам на Украине. Он регулярно организовывает сбор гуманитарной помощи бойцам и сам отвозит грузы на передовую. Ветераны рассказали, в чем отличия тех боевых действий от нынешних по целям и задачам, климатическим условиям и условиям быта.



Вторую встречу для учеников муниципального округа провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Шохин В.Б. и участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Похорский В.Н.



Виктор Борисович – профессиональный военный, он поступил в Калининградское суворовское училище, а после его окончания был зачислен в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова. В ноябре 1987 г. началась его служба в Афганистане. Он был назначен исполняющим обязанности военного советника замполита 45-го пехотного полка. Главной его задачей было оказание материальной помощи афганскому народу. В конце апреля 1988 г. при атаке высоты 2412 он получил травму и был направлен в Кабульский госпиталь. После лечения Виктор Борисович вернулся в строй. Он говорит, что вернулся из Афганистана живым только благодаря отличной спортивной подготовке.



Виталий Николаевич пробыл в Афганистане почти 2 года. Много было всего за это время, но больше всего вспоминается тяжелый бой с 7 на 8 марта 1986 г., за который он был награжден орденом Красной Звезды.



Ветераны боевых действий пожелали детям хорошей учебы, активно заниматься спортом, с уважением и почитанием относиться к старшему поколению. А дети, в свою очередь, поблагодарили ветеранов за проведенные беседы.

Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно проводить военно – патриотическую работу с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа и приглашает в музейную комнату «Боевой Славы» учащихся школ наших муниципалитетов. На этот раз нас посетили ученики МБОУ СОШ № 18 и МБОУ Новоникольской СОШ.Первую встречу для учеников города провели ветеран боевых действий в Чечне С.Г. Пальчик и ветеран боевых действий в Афганистане сержант А.И. Карпинский.Сергей Георгиевич принимал участие в боевых действиях в Чечне, получил там тяжелое ранение. Война в Чечне была суровой и тяжелой, ведь приходилось воевать в чужих гористых местах, которые были неизвестны русским солдатам и которые отлично знали боевики. Они обладали удивительной жестокостью, а потому попасть в плен было страшнее смерти.Андрей Иванович попал в Афганистан весной 1983 г. Он служил связистом в 103 Витебской дивизии 317 гвардейского парашютно – десантного полка. С весны 1983 г. по октябрь 1984 г. он принимал участие в 17-ти боевых заданиях по разгрому бандформирований. За это время погибло много сослуживцев Андрея Ивановича, а ему самому удалось выжить и преодолеть вся тяготы службы в Афганистане благодаря отличной физической и военной подготовке.Ветераны рассказали ученикам о своем боевом опыте, о своих сослуживцах, но больший упор сделали на ситуации, сложившейся сейчас. Сергей Георгиевич вот уже третий год активно помогает нашим воинам на Украине. Он регулярно организовывает сбор гуманитарной помощи бойцам и сам отвозит грузы на передовую. Ветераны рассказали, в чем отличия тех боевых действий от нынешних по целям и задачам, климатическим условиям и условиям быта.Вторую встречу для учеников муниципального округа провели ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Шохин В.Б. и участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Похорский В.Н.Виктор Борисович – профессиональный военный, он поступил в Калининградское суворовское училище, а после его окончания был зачислен в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова. В ноябре 1987 г. началась его служба в Афганистане. Он был назначен исполняющим обязанности военного советника замполита 45-го пехотного полка. Главной его задачей было оказание материальной помощи афганскому народу. В конце апреля 1988 г. при атаке высоты 2412 он получил травму и был направлен в Кабульский госпиталь. После лечения Виктор Борисович вернулся в строй. Он говорит, что вернулся из Афганистана живым только благодаря отличной спортивной подготовке.Виталий Николаевич пробыл в Афганистане почти 2 года. Много было всего за это время, но больше всего вспоминается тяжелый бой с 7 на 8 марта 1986 г., за который он был награжден орденом Красной Звезды.Ветераны боевых действий пожелали детям хорошей учебы, активно заниматься спортом, с уважением и почитанием относиться к старшему поколению. А дети, в свою очередь, поблагодарили ветеранов за проведенные беседы.



