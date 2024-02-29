В Мичуринске прошла очередная встреча поколений Комментариев: 0



Одна из таких встреч состоялась в комнате «Боевой Славы» с учащимися 6 – 7 классов Мановицкого филиала Новоникольской СОШ. Провели ее ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Шохин В.Б. и ст. прапорщик Хайрадзе Т.Б.



Виктор Борисович поступил в Калининградское суворовское училище, а после его окончания был зачислен в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова. В ноябре 1987 г. началась его служба в Афганистане. Он был назначен исполняющим обязанности военного советника замполита 45-го пехотного полка. Главной его задачей было оказание материальной помощи афганскому народу. В конце апреля 1988 г. при атаке высоты 2412 он получил травму и был направлен в Кабульский госпиталь. После лечения Виктор Борисович вернулся в строй.



Томирос Биналиевич провел в Афганистане больше всех остальных ветеранов – почти 3 года. Он попал в Афганистан практически сразу после начала ввода советских войск – 13 января 1980 г. Томирос Биналиевич водил колонны для снабжения 40 армии. Эти батальоны назывались «батальонами смерти». Однажды он попал в засаду и только слаженные действия советских солдат помогли ему выжить. За этот бой он получил медаль «За отвагу» уже в Кремле.

Ветераны рассказали о своем боевом прошлом, поделились воспоминаниями о своих товарищах, о сложностях и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в далеком Афганистане. Виктор Борисович сказал, что война – это тяжелейшая работа, выполнить которую ему помогли отличная спортивная подготовка и знания, полученные во время обучения. А Томирос Бинилиевич отметил, что только жесткая дисциплина и четкое выполнение определенных правил позволили ему и его товарищам выжить.



Ветераны пожелали ребятам хорошей учебы, упомянув, что патриотизм ребят сейчас заключается в добросовестном отношении к школе, уважении родителей и всех взрослых, почитании старшего поколения и бережном отношении к своей Родине. А дети, в свою очередь, поблагодарили ветеранов за их службу и за эту интересную беседу.



«Российский Союз ветеранов Афганистана» Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда уделяло особое внимание военно – патриотической работе с молодежью. В период проведения специальной военной операции эта работа стала проходить еще активнее. Мы обязаны вырастить поколение настоящих патриотов своей страны, способных в любой момент встать на защиту Родины. Ветераны – те самые уникальные люди, прошедшие боевее действия и способнее передать свой опыт, знания и мудрость подрастающему поколению. По этой причине мы стараемся проводить встречи со школьниками и студентами как можно чаще.Одна из таких встреч состоялась в комнате «Боевой Славы» с учащимися 6 – 7 классов Мановицкого филиала Новоникольской СОШ. Провели ее ветераны боевых действий в Афганистане: подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Шохин В.Б. и ст. прапорщик Хайрадзе Т.Б.Виктор Борисович поступил в Калининградское суворовское училище, а после его окончания был зачислен в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова. В ноябре 1987 г. началась его служба в Афганистане. Он был назначен исполняющим обязанности военного советника замполита 45-го пехотного полка. Главной его задачей было оказание материальной помощи афганскому народу. В конце апреля 1988 г. при атаке высоты 2412 он получил травму и был направлен в Кабульский госпиталь. После лечения Виктор Борисович вернулся в строй.Томирос Биналиевич провел в Афганистане больше всех остальных ветеранов – почти 3 года. Он попал в Афганистан практически сразу после начала ввода советских войск – 13 января 1980 г. Томирос Биналиевич водил колонны для снабжения 40 армии. Эти батальоны назывались «батальонами смерти». Однажды он попал в засаду и только слаженные действия советских солдат помогли ему выжить. За этот бой он получил медаль «За отвагу» уже в Кремле.Ветераны рассказали о своем боевом прошлом, поделились воспоминаниями о своих товарищах, о сложностях и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в далеком Афганистане. Виктор Борисович сказал, что война – это тяжелейшая работа, выполнить которую ему помогли отличная спортивная подготовка и знания, полученные во время обучения. А Томирос Бинилиевич отметил, что только жесткая дисциплина и четкое выполнение определенных правил позволили ему и его товарищам выжить.Ветераны пожелали ребятам хорошей учебы, упомянув, что патриотизм ребят сейчас заключается в добросовестном отношении к школе, уважении родителей и всех взрослых, почитании старшего поколения и бережном отношении к своей Родине. А дети, в свою очередь, поблагодарили ветеранов за их службу и за эту интересную беседу.«Российский Союз ветеранов Афганистана»



