Ветераны войны: «Каждое поколение вырастает на подвигах своих предков» Комментариев: 0



Очередная встреча с учениками Новоникольской СОШ прошла в музее «Боевой Славы», провели ее ветераны войны в Афганистане - подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Воротников В.М. и рядовой ВДВ Воробьев С.А.



Виктор Михайлович рассказал о своей биографии. Еще в 9 классе он принял решение стать летчиком, шел к своей мечте, совершил 368 прыжков с парашютом и посвятил всю свою жизнь этой профессии. В Афганистане Виктор Михайлович служил год – перевозил грузы, перебрасывал военных, забирал раненых, сбрасывал светящиеся авиабомбы над территорией боевых действий. На войну он попал уже зрелым мужчиной, а потому четко понимал, что происходит и как нужно действовать в той или иной ситуации. Война – это страшно, но она выявляет истинные качества человека, ставя перед ним практически невыполнимые цели. Не раз перед Виктором Михайловичем стояли сложные задачи, но опыт, мудрость и отличная военная подготовка помогали принять верное решение.



Сергей Алексеевич служил в Афганистане с 1985 по 1987 гг. в отдельной роте специального назначения № 459. Главной задачей роты была разведка, захват пленных, уничтожение мародеров и полевых командиров, захват караванов. Много раз Сергей Алексеевич был в трудных ситуациях, не раз приходилось рисковать своей жизнью и принимать сложные решения.



Живо и интересно прошла беседа. Ребята задавали много вопросов ветеранам о их службе.



Виктор Михайлович и Сергей Алексеевич пожелали детям хорошей учебы и посоветовали им заниматься спортом, выбрать профессию по душе, почитать своих родителей и никогда не забывать подвига русских солдат, благодаря которым мы можем спокойно жить в такое тяжелое время.



Каждое поколение вырастает на подвигах своих предков. Придет время, когда подвиги будут совершать нынешние мальчишки и когда они станут примером для своих детей.



ММО ТО ООО «РСВА» Ветеранская организация - ММО ТО ООО «РСВА», сделала традиционными встречи ветеранов различных локальных сражений с представителями молодежи. Мы осознаем важность таких бесед и стараемся проводить их как можно чаще. «Встреча поколений» стала нашей визитной карточкой. За последнее время в ней приняло участие более 20-ти ветеранов и более 100 учащихся школ г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.Очередная встреча с учениками Новоникольской СОШ прошла в музее «Боевой Славы», провели ее ветераны войны в Афганистане - подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Воротников В.М. и рядовой ВДВ Воробьев С.А.Виктор Михайлович рассказал о своей биографии. Еще в 9 классе он принял решение стать летчиком, шел к своей мечте, совершил 368 прыжков с парашютом и посвятил всю свою жизнь этой профессии. В Афганистане Виктор Михайлович служил год – перевозил грузы, перебрасывал военных, забирал раненых, сбрасывал светящиеся авиабомбы над территорией боевых действий. На войну он попал уже зрелым мужчиной, а потому четко понимал, что происходит и как нужно действовать в той или иной ситуации. Война – это страшно, но она выявляет истинные качества человека, ставя перед ним практически невыполнимые цели. Не раз перед Виктором Михайловичем стояли сложные задачи, но опыт, мудрость и отличная военная подготовка помогали принять верное решение.Сергей Алексеевич служил в Афганистане с 1985 по 1987 гг. в отдельной роте специального назначения № 459. Главной задачей роты была разведка, захват пленных, уничтожение мародеров и полевых командиров, захват караванов. Много раз Сергей Алексеевич был в трудных ситуациях, не раз приходилось рисковать своей жизнью и принимать сложные решения.Живо и интересно прошла беседа. Ребята задавали много вопросов ветеранам о их службе.Виктор Михайлович и Сергей Алексеевич пожелали детям хорошей учебы и посоветовали им заниматься спортом, выбрать профессию по душе, почитать своих родителей и никогда не забывать подвига русских солдат, благодаря которым мы можем спокойно жить в такое тяжелое время.Каждое поколение вырастает на подвигах своих предков. Придет время, когда подвиги будут совершать нынешние мальчишки и когда они станут примером для своих детей.ММО ТО ООО «РСВА»



