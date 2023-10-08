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В Мичуринске состоялось очередное мероприятие в рамках проекта: «Встреча поколений»

Вчера, 12:39
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В Мичуринске состоялось очередное мероприятие в рамках проекта: «Встреча поколений»События последних 1,5 лет наглядно показали, как важна роль Солдата - патриота своей Родины для нашего государства. Огромная территория и природные ресурсы во все времена делали нашу страну желанным трофеем для США и Запада, и всегда свободу народа отстаивал простой русский Солдат. Наша ветеранская организация понимает, насколько велико значение военно – патриотической работы в современной жизни, и всеми силами старается сделать эту деятельность более регулярной и качественной. Очередная встреча со школьниками прошла в музейной комнате «Боевой Славы». Беседу с учащимися Зеленогайского и Панского филиалов Заворонежской СОШ провел подполковник, кавалер ордена Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане – Воротников В.М.

Виктор Михайлович рассказал о своем военном прошлом, о том, как еще мальчишкой принял решение стать летчиком, приложил все усилия и достиг своей мечты. Он поведал ребятам об исторических фактах войны в Афганистане, о самых запоминающихся моментах своей службы в далекой стране, о подвигах своих сослуживцах.

Виктор Михайлович еще раз упомянул о том, как важно хорошо учиться, заниматься спортом, помогать во всем своим родителям, ведь что бы быть патриотом своей страны необязательно совершать великие подвиги, достаточно быть добрым и отзывчивым человеком, неравнодушным к судьбе ближнего, способным придти на помощь в любой ситуации.

Во время беседы не обошли стороной и события современности. Виктор Михайлович отметил, что все происходящее закономерно. Каждое поколение так или иначе сталкивается с различными внешними угрозами. И как когда-то наши деды стали героями для наших отцов, а наши отцы для нас, так и современные девчонки и мальчишки станут героями для своих детей.

Школьники задавали вопросы ветерану, интересовались его службой в Афганистане. Беседа прошла живо и интересно. Дети поблагодарили Виктора Михайловича за эту занимательную и познавательную встречу.

ММО ТО ООО «РСВА»
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В Мичуринске состоялось очередное мероприятие в рамках проекта: «Встреча поколений»

Вчера, 12:39
0
События последних 1,5 лет наглядно показали, как важна роль Солдата - патриота своей Родины для нашего государства. Огромная территория и природные ресурсы во все времена делали нашу страну желанным трофеем для США и Запада, и всегда свободу народа отстаивал простой русский Солдат. Наша ветеранская

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