В Мичуринске продолжаются мероприятия в рамках проекта: «Встреча поколений» Комментариев: 0



Встреча началась с беседы ветеранов боевых действий со школьниками. Юрий Николаевич родился в знаменательный для нашей страны день - 9 мая 1945 г. Это и определило его дальнейшую судьбу. Он вырос на рассказах о войне, подвиге русского Солдата и сам достойно нес службу в Афганистане более 2-х лет. Он обратил внимание на то, что быть патриотом – это, прежде всего, любить свою семью, свою Родину, а главная цель юного патриота – это хорошая учеба и спортивная подготовка. Бабичев Ю.Н. отметил, что подниматься в горы больше, чем на 2000 м., не спать по трое суток, копать окопы по установленным нормативами времени и много другое возможно только при отличной физической подготовке!



Отец Дмитрий родился в Харькове, поэтому все происходящее сейчас на Украине для него – особенно важно и значимо. Кроме того, отец Дмитрий неоднократно бывал с православной миссией в Карабахе, Сирии и Украине. Он своими глазами видел все происходящее там, а потому является свидетелем реальных событий. Он отметил, что во все времена против нашей страны объединялся весь запад и США и всегда наша страна и наш народ были способны отбить этот натиск, выстоять и победить. И если раньше, за свободу и интересы страны боролись наши дети и отцы, то сейчас приходит время наших парней. И они должны быть подготовлены к этому и физически, и морально, и интеллектуально.



После беседы ветераны провели экскурсию по музейной комнате, рассказали о самых интересных ее экспонатах.



Встреча прошла живо и интересно. Комната «Боевой Славы» в Мичуринске в очередной раз открыла свои двери для школьников. Сегодня наш музей посетили учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 1. Встречу провели подполковник, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Бабичев Ю.Н. и настоятель Покровского храма с. Гавриловка, иерей Дмитрий Быков, участник боевых действий, кавалер ордена Мужества.Встреча началась с беседы ветеранов боевых действий со школьниками. Юрий Николаевич родился в знаменательный для нашей страны день - 9 мая 1945 г. Это и определило его дальнейшую судьбу. Он вырос на рассказах о войне, подвиге русского Солдата и сам достойно нес службу в Афганистане более 2-х лет. Он обратил внимание на то, что быть патриотом – это, прежде всего, любить свою семью, свою Родину, а главная цель юного патриота – это хорошая учеба и спортивная подготовка. Бабичев Ю.Н. отметил, что подниматься в горы больше, чем на 2000 м., не спать по трое суток, копать окопы по установленным нормативами времени и много другое возможно только при отличной физической подготовке!Отец Дмитрий родился в Харькове, поэтому все происходящее сейчас на Украине для него – особенно важно и значимо. Кроме того, отец Дмитрий неоднократно бывал с православной миссией в Карабахе, Сирии и Украине. Он своими глазами видел все происходящее там, а потому является свидетелем реальных событий. Он отметил, что во все времена против нашей страны объединялся весь запад и США и всегда наша страна и наш народ были способны отбить этот натиск, выстоять и победить. И если раньше, за свободу и интересы страны боролись наши дети и отцы, то сейчас приходит время наших парней. И они должны быть подготовлены к этому и физически, и морально, и интеллектуально.После беседы ветераны провели экскурсию по музейной комнате, рассказали о самых интересных ее экспонатах.Встреча прошла живо и интересно.



