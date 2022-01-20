Стенд «Мичуринцы—кавалеры боевых орденов» разместят в музейной комнате «Боевой славы» Комментариев: 0



На стенде изображены мичуринцы, награждённые орденами, выполнившие интернациональный долг не только в Афганистане, но и в Чечне, Сирии.



На истерзанных пулями и осколками афганских высотах, при защите мирных кишлаков, охране грузов проявились лучшие черты наших современников, солдат и офицеров.



Музей «Боевой Славы» воинов-интернационалистов является центром патриотического воспитания учащихся. Кроме проведения лекций, экскурсий, посвященных войнам в Афганистане, Чечне, Дагестане, Сирии, Музей ведёт активную работу с подрастающим поколением, проводятся встречи с матерями погибших воинов, беседы с ними, сбор материала для обновления экспозиции, организуются и проводятся встречи с участниками интернациональных войн и военных конфликтов.



Музей «Боевой Славы» открыт для всех желающих, актив музея всегда готов провести экскурсию и рассказать о важнейших событиях в истории нашей страны.



Фонды музея постоянно пополняются новыми экспонатами.



Ребята приходят в Музей и на уроках истории, и литературы, и краеведения, и мировой художественной культуры. Приходят, чтобы узнать о подвигах солдат, проникнуться духом патриотизма и верности солдатской присяге. При проведении экскурсии всегда делается акцент на связи между поколениями, преемственности традиций мужества, героизма тех воинов, кто с боями прошёл по дорогам Афганистана, Чечни, Дагестана, Сирии…



Среди изображённых на стенде: кавалер 3-х орденов «Красной Звезды» Баранов Евгений Евгеньевич, кавалер 2- х орденов «Красной Звезды» Бакшанов Александр Валерьянович, кавалер ордена «Красная Звезда» и ордена «За службу Родине в вооружённых силах СССР» Трубочкин Валерий Иванович и другие. Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг, в музейной комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88 а, накануне празднования очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана, Правление ММО ТО ООО «РСВА» приняло решение разместить новый стенд «Мичуринцы—кавалеры боевых орденов».На стенде изображены мичуринцы, награждённые орденами, выполнившие интернациональный долг не только в Афганистане, но и в Чечне, Сирии.На истерзанных пулями и осколками афганских высотах, при защите мирных кишлаков, охране грузов проявились лучшие черты наших современников, солдат и офицеров.Музей «Боевой Славы» воинов-интернационалистов является центром патриотического воспитания учащихся. Кроме проведения лекций, экскурсий, посвященных войнам в Афганистане, Чечне, Дагестане, Сирии, Музей ведёт активную работу с подрастающим поколением, проводятся встречи с матерями погибших воинов, беседы с ними, сбор материала для обновления экспозиции, организуются и проводятся встречи с участниками интернациональных войн и военных конфликтов.Музей «Боевой Славы» открыт для всех желающих, актив музея всегда готов провести экскурсию и рассказать о важнейших событиях в истории нашей страны.Фонды музея постоянно пополняются новыми экспонатами.Ребята приходят в Музей и на уроках истории, и литературы, и краеведения, и мировой художественной культуры. Приходят, чтобы узнать о подвигах солдат, проникнуться духом патриотизма и верности солдатской присяге. При проведении экскурсии всегда делается акцент на связи между поколениями, преемственности традиций мужества, героизма тех воинов, кто с боями прошёл по дорогам Афганистана, Чечни, Дагестана, Сирии…Среди изображённых на стенде: кавалер 3-х орденов «Красной Звезды» Баранов Евгений Евгеньевич, кавалер 2- х орденов «Красной Звезды» Бакшанов Александр Валерьянович, кавалер ордена «Красная Звезда» и ордена «За службу Родине в вооружённых силах СССР» Трубочкин Валерий Иванович и другие.



