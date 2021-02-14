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В Мичуринске прошли мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

Сегодня, 14:39
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В Мичуринске прошли мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода Советских войск из АфганистанаВ России каждый год отмечают эту дату — 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. В 1989 году правительством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный контингент войск с территории данного государства. Эта страшная война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль во многие семьи.

15 февраля, День афганца - торжественный и печальный, он всегда проходит со слезами на глазах и с болью в сердце. Живы еще матери тех, кто не вернулся с афганской войны. Стоят в парадном строю мужчины, которые в те годы были мальчишками.

Наш народ свято чтит подвиг тех, кто выполнял государственный приказ, рискуя своей жизнью и здоровьем.

Ежегодно 15 февраля — день памяти о тех, кто отдал свой воинский долг, не предав присягу.

В Мичуринске прошли памятные мероприятия, посвящённые 32-й годовщине вывода советских войск с территории Республики Афганистан.

Начались памятные мероприятия в храме пророка Ильи с панихиды по погибшим воинам, не вернувшимся из боевых действий. Богослужение совершил настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Павел (Медведев). Среди присутствующих были ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, неравнодушные горожане.

Из храма мичуринцы с флагами и венками направились к мемориалу погибшим в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии, расположенном на улице Гоголевская.

К собравшимся обратились главы города Мичуринска и Мичуринского района Тамбовской области Максим Харников и Галина Шеманаева, председатели Мичуринского городского Совета депутатов и Совета депутатов Мичуринского района Илья Платицын и Александр Сухов, председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Волков и другие.

У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны, родственники погибших воинов, руководство города Мичуринска и Мичуринского района, а также общественность.

Все дальше вглубь истории уходят огненные годы тех страшных лет, но память о воинах, героически сражавшихся за пределами Отечества, свято хранят в Мичуринске.

- Это праздник со слезами на глазах, все мы знаем, каких потерь стоила эта война, сколько молодых ребят отдали свои жизни, - обратился к собравшимся глава города Мичуринска Максим Харников. - Наши воины в Афганистане стали первым заслоном на пути международного терроризма. Для молодого поколения очень важно больше общаться с ветеранами, ведь они - настоящие герои, знающие, что такое отвага и самопожертвование. Желаю всем ветеранам Афганской войны и других вооруженных конфликтов, их родным и близким крепкого здоровья, успехов, благополучия, мирного неба над головой.

К участникам мероприятия обратился председатель Мичуринского городского Совета депутатов Илья Платицын:

- Сегодня одна из важнейших дат в истории, это день, когда наши солдаты выполнили свой интернациональный долг в Демократической республике Афганистан и выполнили его с честью! Сегодня все меньше участников Великой Отечественной войны остаётся в живых. Вам, дорогие участники боевых действий, передаётся эта эстафета патриотического воспитания нашего подрастающего поколения. Главное, чтобы память о ваших подвигах жила, и вы доносили эту память до молодёжи. Мне хочется от депутатов Мичуринского городского Совета всем вам пожелать в первую очередь здоровья! Спасибо вам!

Благодарность администрации города Мичуринска и Мичуринского городского Совета депутатов за активную патриотическую работу по воспитанию молодежи и в связи с празднованием годовщины, посвященной Дню вывода Советских войск из Афганистана, сегодня получили члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерий Трубочкин и Андрей Силютин. Благодарность за мужество и героизм, преданность и верность Родине, проявленные при выполнении интернационального долга, вручена ветерану боевых действий в Демократической Республике Афганистан Николаю Телегину.

Ветераны Афганистана и Чечни, семьи не вернувшихся с локальных войн и из «горячих точек», руководство города и района, и представители образовательных учреждения возложили венки и цветы к мемориалу «Стена скорби» и почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. 14 достойных сынов Мичуринска не вернулись с той «необъявленной войны». Материнские сердца по-прежнему плачут у их портретов, где ребята такие молодые, красивые, весёлые…

Слова признательности ветеранам и родственникам погибших выразили глава Мичуринского района Галина Шеманаева и председатель районного Совета народных депутатов Александр Сухов. Благодарность за мужество и отвагу, проявленные при исполнении интернационального долга, получили участники боевых действий на территории Демократической Республики Афганистан.

В ответном слове председатель Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Волков поблагодарил руководство города и района. За выдающиеся заслуги перед ветеранским движением, связанные с развитием и укреплением организации, а также за достижения в социально-культурной, общественной деятельности, участие в военно-патриотической работе и за заслуги в воспитании подрастающего поколения Почётной грамотой Государственной Думы РФ награждены Владимир Савенков, Томирос Хайрадзе и Валерий Трубочкин. Медаль «Ветеран локальных войн СССР и России» вручена Сергею Пальчику, медаль «За ратную доблесть» - Андрею Силютину, медаль «За боевые заслуги» - Степану Арнаутовскому, медаль «90 лет воздушно-десантным войскам России» - Игорю Бабичу.

Знаком «Защитнику Отечества» награжден Геннадий Голумеев, знаком «За патриотическое воспитание» - Виктория Долгих. Подарки от администраций и депутатов переданы родственникам героев.

Завершило церемонию возложение венков и цветов к мемориалу войнам-интернационалистам. Десятки красных гвоздик легли под портреты героев, как символ памяти о подвигах мичуринцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Руководство города Мичуринска и Мичуринского района посетило музейную комнату «Боевой славы», открытую в наукограде в 2019 году. На сегодня здесь выполнена основная часть работ, музей открыт и активно работает, принимая экскурсантов. В соседнем помещении, по словам председателя мичуринского отделения, продолжаются ремонтные работы, благодаря этому удастся расширить пространство. В планах организации – реализация еще одной значимой инициативы в деле увековечения памяти солдат, погибших в Афганистане, Дагестане, Чечне и Сирии, – установка тематического памятника солдату.

Война в Афганистане унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров. Выполняя боевые задачи в Афгане и других «горячих точках», погибли десятки мичуринцев. 15 февраля стало символом верности боевому братству и днём памяти всех россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Кульминацией дня стал торжественный вечер и организованный банкет в кафе "Яблоко". Перед собравшимися выступил Председатель Правления ММО ТО ООО "РСВА" Волков Игорь Иванович, который пожелал всем прекрасно провести вечер, отметив знаменательное событие.
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