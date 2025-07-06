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На улице Карла Маркса и Моршанском шоссе в Тамбове продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры
Сегодня, 10:55
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В Тамбове продолжается масштабное благоустройство на одной из центральных магистралей — улице Карла Маркса. На участке от улицы Пролетарской до улицы Чичканова завершается установка новых бордюров, оставшиеся работы охватывают менее 50 метров. Кроме того, у дома № 227 ведётся расширение парковочного кармана, что должно улучшить доступность и упорядочить зону кратковременной остановки транспорта.
Параллельно дорожники работают на Моршанском шоссе. Здесь проводится корректировка положения люков смотровых колодцев, которые ранее были установлены непосредственно на дорожное покрытие, без опоры на бетонное основание. Это позволит повысить надёжность конструкции и обеспечить ровность проезжей части.
Дополнительно ведётся демонтаж и вывоз тротуарной плитки, уже снятой с отдельных участков. Демонтированные материалы отправляют на временное хранение в Дирекцию городских дорог — часть плитки планируется использовать повторно, что позволяет снизить затраты на благоустройство и оптимизировать ресурсы.
Все работы проходят в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». Программа охватывает ключевые участки городской улично-дорожной сети, включая улицу Карла Маркса, Моршанское шоссе и Комсомольскую площадь, и направлена на повышение качества городской инфраструктуры и безопасности движения.
Фото: администрация Тамбова
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