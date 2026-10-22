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Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на инфраструктуру для ОЭЗ
22 октября 2026
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Тамбовская область получит около 3 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры для будущей особой экономической зоны. Заявку региона одобрило правительство России, сообщил 22 октября губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Средства планируется направить на строительство энергетических сетей, систем водоснабжения и водоотведения.
Особую экономическую зону промышленно-производственного типа предполагается создать на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа. Реализация проекта рассчитана на 2027–2036 годы.
По словам Евгения Первышова, на крупных промышленных предприятиях, которые разместятся на территории ОЭЗ, планируется создать более 1,2 тыс. рабочих мест.
«Планируется, что налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет региона превысят 25 млрд рублей», — заявил глава области.
О направлении заявки на создание ОЭЗ в Минэкономразвития России стало известно в начале июня. Под преференциальную территорию отведены 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. Сейчас по ним ведутся инженерные изыскания и разработка проектной документации.
В общую заявку регион включил финансовые модели десяти потенциальных резидентов. Среди них — компания «Металл сервис» Константина Жукова и проект крупного дата-центра.
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