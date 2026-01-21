На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону Комментариев: 0



Территория уже внесена в документы территориального планирования. Сейчас власти занимаются формированием единого земельного участка, так как земли находятся в пределах двух муниципалитетов. Утверждён план-график подготовительных работ с конкретными сроками и ответственными структурами.



В 2026 году регион намерен направить в Правительство России пакет документов для получения федерального статуса особой экономической зоны. После одобрения проекта начнётся этап создания инфраструктуры, который рассчитан на пять лет, а затем — строительство и запуск первых предприятий.



Как ранее сообщал «Вердикт» со ссылкой на заместителя главы Тамбовской области Николая Федосеенкова, новая площадка уже вызывает интерес у крупных российских компаний. По его словам, регион открыт для инвесторов и готов сопровождать проекты на всех этапах — от подготовки документов до запуска производств.



Параллельно ведётся работа по инженерному обеспечению территории. Специалисты оценивают технические условия подключения к сетям и разрабатывают проект планировки. Стоимость инфраструктуры станет понятна после завершения проектирования.



Первым конкретным шагом стало объявление конкурса на разработку схемы внешнего электроснабжения будущей зоны. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб.



Ранее в качестве возможного варианта для размещения ОЭЗ рассматривалась площадка в Мичуринском округе площадью 126 га с ожидаемым объёмом инвестиций около 20 млрд руб., однако в итоге выбор был сделан в пользу территории на границе областного центра. В Тамбовской области определена территория для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение утвердило региональное правительство. Площадка расположена на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа и включает пять земельных участков общей площадью почти 388 га.Территория уже внесена в документы территориального планирования. Сейчас власти занимаются формированием единого земельного участка, так как земли находятся в пределах двух муниципалитетов. Утверждён план-график подготовительных работ с конкретными сроками и ответственными структурами.В 2026 году регион намерен направить в Правительство России пакет документов для получения федерального статуса особой экономической зоны. После одобрения проекта начнётся этап создания инфраструктуры, который рассчитан на пять лет, а затем — строительство и запуск первых предприятий.Как ранее сообщал «Вердикт» со ссылкой на заместителя главы Тамбовской области Николая Федосеенкова, новая площадка уже вызывает интерес у крупных российских компаний. По его словам, регион открыт для инвесторов и готов сопровождать проекты на всех этапах — от подготовки документов до запуска производств.Параллельно ведётся работа по инженерному обеспечению территории. Специалисты оценивают технические условия подключения к сетям и разрабатывают проект планировки. Стоимость инфраструктуры станет понятна после завершения проектирования.Первым конкретным шагом стало объявление конкурса на разработку схемы внешнего электроснабжения будущей зоны. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб.Ранее в качестве возможного варианта для размещения ОЭЗ рассматривалась площадка в Мичуринском округе площадью 126 га с ожидаемым объёмом инвестиций около 20 млрд руб., однако в итоге выбор был сделан в пользу территории на границе областного центра.



