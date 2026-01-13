|
В Тамбовской области провели первое в 2026 году совещание по созданию ОЭЗ
В Правительстве Тамбовской области состоялось первое в новом году рабочее совещание, посвящённое созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Проект рассматривается региональными властями как один из ключевых стратегических инструментов развития экономики.
Планируется, что ОЭЗ будет размещена вблизи Тамбова на территории площадью около 380 гектаров. В работе над проектом задействованы экономический и инвестиционный блоки правительства области, имущественные и финансовые ведомства, органы местного самоуправления Тамбова и Тамбовского округа, а также Корпорация развития региона.
Как пояснил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков, подобные совещания проводятся регулярно из-за высокой сложности проекта. По его словам, в рамках создания ОЭЗ необходимо синхронизировать работу по заявке, подбору резидентов, подготовке инфраструктуры и земельных участков. При этом часть процедур, которые ранее выполнялись последовательно, теперь ведётся параллельно, что позволяет значительно сократить сроки реализации дорожной карты.
В ближайшее время власти планируют провести отдельные совещания по ключевым направлениям проекта, а также организовать общую встречу с потенциальными резидентами будущей особой экономической зоны.
