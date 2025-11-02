Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

Вчера, 15:00
В Тамбовской области планируется создание нового индустриального парка промышленного назначения под названием «Тамбов». Он будет ориентирован на размещение предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства, сообщили в Корпорации развития региона.

В отличие от действующего индустриального парка «Котовск», который сегодня выполняет преимущественно логистические функции, новый парк будет иметь ярко выраженную промышленную направленность. Здесь разместятся местные компании, выпускающие готовую продукцию и комплектующие для разных отраслей. Среди будущих резидентов называются тамбовский завод «Милента», производящий текстильные изделия, и компания «Молта», специализирующаяся на компонентах для комбикормовой промышленности.

Как рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития Тамбовской области Валерий Иржанов, для размещения индустриального парка рассматриваются три возможные территории. Приоритетная площадка расположена в границах улиц Авиационная, Магистральная и Бастионная. Этот участок исторически предназначался для промышленных нужд, он обеспечен электроэнергией и находится вдали от жилых домов. Однако для запуска проекта необходимо решить вопрос с подключением к системе газоснабжения.

Если основной вариант реализовать не удастся, рассматриваются ещё две площадки — рядом с территорией будущей особой экономической зоны под Тамбовом и напротив логистического парка «Котовск».

По словам Валерия Иржанова, при благоприятных условиях новый индустриальный парк «Тамбов» сможет начать работу уже в 2027 году.

В регионе также развиваются другие промышленные площадки. Так, индустриальный парк химической промышленности «Уварово» к 2028 году планируется расширить. После завершения процедуры банкротства Уваровского химического завода его инфраструктура будет объединена под управлением парка, предприятия которого будут выпускать продукцию химической специализации. Площадь площадки составит около 29 гектаров.
В Тамбове стартовал второй этап кадровой программы «Герои Тамбовщины» для участников СВО

Вчера, 20:00
В Тамбовском государственном техническом университете состоялось открытие второго образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», предназначенной для участников специальной военной операции. Новый этап обучения посвящён направлению «Экономика и финансы». Как сообщили

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

Вчера, 15:00

Вчера, 15:00
В Тамбовской области планируется создание нового индустриального парка промышленного назначения под названием «Тамбов». Он будет ориентирован на размещение предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства, сообщили в Корпорации развития региона. В отличие от действующего

В Челнавское водохранилище выпустили более пяти тысяч мальков сазана

Вчера, 10:00
В Челнавском водохранилище Тамбовской области рядом с посёлком Заря состоялся выпуск молоди сазана. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, в водоём выпущено свыше 5 тыс. особей навеской около 20 граммов каждая. Мероприятие прошло при участии территориального отдела

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской

2 ноября 2025
В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел

В Тамбове обсудили стратегию развития региона до 2036 года

2 ноября 2025
В «Стромов-центре» Державинского университета прошла стратегическая сессия — один из ключевых этапов подготовки новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года. В мероприятии приняли участие представители власти, муниципалитетов, вузов, бизнеса и общественных

Суд оставил в силе штраф предпринимателю за поставку фальсифицированного масла в детсад и больницу

1 ноября 2025
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность штрафа в размере 20 тыс. руб., наложенного на индивидуального предпринимателя Виталия Мордасова. Россельхознадзор привлек его к ответственности за поставку фальсифицированного сливочного масла в детский сад и районную больницу. Проверка в

С бывших владельцев ДК «Авангард» в Мичуринске взыскали по 2 млн рублей

1 ноября 2025
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск администрации Мичуринска к бывшим руководителям ООО «Авангард» Олегу Утешеву и Виктору Местюкову. Суд взыскал с них в пользу муниципалитета по 2 млн руб. задолженности, а также около 90 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета. Решение

В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета

31 октября 2025
В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша»

31 октября 2025
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО

Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения

31 октября 2025
В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ. Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали

В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки»

31 октября 2025
В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную

В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской

30 октября 2025
В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства. Оперативная группа прибыла на место, опросила

В Тамбове директор дорожной компании подозревается в хищении более 200 млн рублей

30 октября 2025
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин, отправленный под стражу 27 октября, стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве. По данным УФСБ России по Тамбовской области, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт одной из региональных автодорог с июля 2021 по октябрь 2022 года

В Тамбовской области запретили приватизацию сельхозземель до 2050 года

30 октября 2025
Депутаты областной думы приняли закон о введении моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. Запрет будет действовать до 2050 года. Законопроект предложил губернатор Евгений Первышов. По его словам, решение «обеспечит стабильный доход бюджета и условия для экономического

Дело «Махаона»: почти 20 млн рублей взыскано с осуждённого за мошенничество застройщика

30 октября 2025
История с долгостроем на Советской, 192А в Тамбове получила продолжение. Люберецкий городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области к фактическому руководителю ООО «Махаон» Хасану Джавадову о взыскании 19,8 млн руб. в доход государства. Эти средства ранее были

Моршанские фигуристки завоевали пять призовых мест на соревнованиях в Пензенской области

29 октября 2025
Юные спортсменки отделения фигурного катания ДЮСШ города Моршанска блестяще выступили на соревнованиях в Кузнецке Пензенской области, привезя домой пять наград разного достоинства. Как сообщили в спортивной школе, моршанские фигуристки соревновались в нескольких возрастных и квалификационных

В Тамбовской областной Думе определяют, кому достанется мандат Сергея Мягких

29 октября 2025
Сегодня депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Сергея Мягких. Он был избран по партийному списку партии «Родина», и теперь его мандат перейдёт другому представителю этого политического объединения. Как пояснили в избирательной

База отдыха «Тихий угол» под Тамбовом вновь выставлена на продажу — теперь за 27 миллионов рублей

29 октября 2025
Бывшая ведомственная база отдыха «Тихий угол», расположенная в живописном Горельском лесхозе рядом с посёлком Гусева Поляна, снова ищет нового владельца. Как сообщили на площадках коммерческой недвижимости, объект выставлен на продажу за 27 млн рублей — почти вдвое дороже, чем год назад. Весной

Губернатору доложили о нарушениях «РКС-Тамбов»: реке Цне нанесён ущерб на сотни миллионов рублей

29 октября 2025
В Тамбове разгорается конфликт между Росприроднадзором и концессионером городских очистных сооружений — компанией «РКС-Тамбов». По данным надзорного ведомства, ущерб реке Цне превышает 400 млн рублей, и если предприятие не согласится компенсировать вред добровольно, последует судебное

Вандализм на тамбовском Арбате попал на камеры: полиция проводит проверку

28 октября 2025
В центре Тамбова зафиксирован очередной случай вандализма — неизвестный мужчина нанёс надписи на недавно установленные элементы благоустройства на улице Коммунальной (Арбат). Нарушителя запечатлели новые «умные» камеры наблюдения, установленные в рамках городского проекта по повышению безопасности.

В ТГУ имени Державина вручили награды преподавателям и сотрудникам университета

28 октября 2025
В Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина состоялось заседание Учёного совета, на котором ректор Павел Моисеев вручил сотрудникам и преподавателям награды за вклад в развитие университета. Серебряной медалью Минюста России «За содействие» награждён руководитель юридической
