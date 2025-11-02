В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса Комментариев: 0



В отличие от действующего индустриального парка «Котовск», который сегодня выполняет преимущественно логистические функции, новый парк будет иметь ярко выраженную промышленную направленность. Здесь разместятся местные компании, выпускающие готовую продукцию и комплектующие для разных отраслей. Среди будущих резидентов называются тамбовский завод «Милента», производящий текстильные изделия, и компания «Молта», специализирующаяся на компонентах для комбикормовой промышленности.



Как рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития Тамбовской области Валерий Иржанов, для размещения индустриального парка рассматриваются три возможные территории. Приоритетная площадка расположена в границах улиц Авиационная, Магистральная и Бастионная. Этот участок исторически предназначался для промышленных нужд, он обеспечен электроэнергией и находится вдали от жилых домов. Однако для запуска проекта необходимо решить вопрос с подключением к системе газоснабжения.



Если основной вариант реализовать не удастся, рассматриваются ещё две площадки — рядом с территорией будущей особой экономической зоны под Тамбовом и напротив логистического парка «Котовск».



По словам Валерия Иржанова, при благоприятных условиях новый индустриальный парк «Тамбов» сможет начать работу уже в 2027 году.



