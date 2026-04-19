Дело о хищении средств при благоустройстве сквера в Мичуринске направлено в суд

Фигурантами дела стали двое жителей Липецкой области. По версии следствия, в 2023 году при исполнении муниципального контракта они похитили более 1,4 млн рублей бюджетных средств. Как уточняют в прокуратуре, это было сделано за счёт завышения объёмов и стоимости выполненных работ.



Основным фигурантом расследования стала 61-летняя Валентина Середина, которая числилась директором подрядной организации ООО «СУ 1». Следствие полагает, что именно она внесла в документацию заведомо ложные сведения — в частности, завысила стоимость тротуарной плитки и объёмы выполненных работ.



Сама Середина утверждает, что фактически не управляла компанией и согласилась занять должность руководителя формально — за вознаграждение. По её словам, реальным владельцем и руководителем бизнеса был другой фигурант дела — Армен Мразов, который, в свою очередь, отрицает свою причастность к инкриминируемым действиям.



Как ранее сообщали СМИ, Мразов неоднократно менял имя и фамилию, а также открывал новые компании в сфере строительства и благоустройства.



Прокуратура также заявила гражданский иск о возмещении причинённого бюджету ущерба.



Прокуратура города Мичуринска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Материалы направлены в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу.




