«Вердикт»: частная медицина в Тамбове растёт, но рынок остаётся раздробленным



Лидером по выручке остаётся медицинский центр «Надежда» — его оборот превысил 1,2 млрд рублей, увеличившись на 45% за год. С большим отрывом за ним следуют «Калита» (479,5 млн рублей) и «Медлаб» (199,8 млн рублей).



При этом большинство других клиник работают в более скромном диапазоне — от 50 до 100 млн рублей выручки. Это говорит о том, что рынок не сосредоточен в руках нескольких крупных игроков, а распределён между большим числом компаний.



Отдельно отмечается рост стоматологических клиник — некоторые из них увеличили выручку более чем на треть. В то же время часть участников рынка, напротив, показала снижение показателей, что говорит о перераспределении клиентов и усилении конкуренции.



Крупнейшим работодателем среди частных медцентров остаётся «Надежда», где работают более 300 человек. В других клиниках численность персонала заметно ниже.



В целом, как отмечает «Вердикт», рынок частной медицины в Тамбове развивается по разным моделям: от крупных многопрофильных центров до небольших специализированных клиник, что делает его более гибким, но одновременно и менее устойчивым с точки зрения распределения доходов. Частная медицина в Тамбове по итогам 2025 года показала уверенный рост, однако рынок по-прежнему остаётся раздробленным. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», проанализировавшее финансовые показатели крупнейших клиник.




