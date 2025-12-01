Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова 0 В Тамбовской области подвели итоги масштабной проверки всех объектов недвижимости и земельных участков, проданных муниципалитетами за последние пять лет. Анализ проводился по поручению главы региона Евгения Первышова, который потребовал оценить, нужно ли возвращать отдельные объекты обратно в

Компания «Стинэк» снова требует от Мичуринска 60,5 млн рублей за спорный ремонт путепровода 0 ООО «Стинэк» вновь обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Компания требует выплатить 60,5 млн рублей — такая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Пока заявление не рассмотрено, и суть новых претензий официально не

Охрана всех 17 детсадов досталась одной фирме. УФАС уже отменило половину конкурсов 0 Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний,

В Тамбове возвращают два исторических здания: покупатели не выполнили условия торгов 0 Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах 0 Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места 0 Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский

Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение 0 История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально

Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей 0 Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля

«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода 0 Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в

В Тамбове начали разбирать временную перемычку на Цне: ремонт гидроузла выходит на финишную прямую 0 В Тамбове приступили к разбору временной перемычки на реке Цна в районе Пригородного леса. Работы выполняет филиал «Сурский гидроузел». Информацию подтвердили в министерстве экологии Тамбовской области, отметив, что демонтаж проводится поэтапно. В ведомстве пояснили, что специалисты «будут

В Сампурском округе тракторист погиб на рабочем месте: возбуждено уголовное дело 0 В Сампурском округе следственные органы начали расследование обстоятельств гибели 62-летнего работника сельхозпредприятия. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Прокуратура выявила нарушения на мосту через Студенец и оштрафовала «Дирекцию городских дорог» на 100 тысяч рублей 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова привлекла МКУ «Дирекция городских дорог» к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на мосту через реку Студенец — участке, ведущем в сторону Рассказовского шоссе. По данным надзорного органа, проезд по

Инфляция в Тамбовской области превысила общероссийскую: продукты дорожают, техника дешевеет 0 Годовая инфляция в Тамбовской области достигла 9,1% и оказалась на 1,4 процентного пункта выше среднероссийского уровня. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. В октябре цены в регионе выросли ещё на 0,2% по сравнению с сентябрём. Больше всего подорожали яйца и ряд овощей — томаты,

В Тамбовской области предлагают повысить взнос на капремонт и ввести отдельный тариф для домов с лифтами 0 В регионе готовятся к индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщила и. о. генерального директора Фонда капремонта Тамбовской области Анна Курманова. По её словам, рассматривается повышение действующего тарифа с 12,31 рубля до 13,55 рубля за квадратный метр —

В Моршанске через суд вернули 53 млн рублей, выплаченных подрядчику за невыполненное благоустройство Октябрьской площади 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть в бюджет Моршанска более 53 млн рублей, ранее перечисленных подрядчику в рамках благоустройства Октябрьской площади. Эти средства признаны неосновательным обогащением, поскольку работы по контракту выполнены не были.

Крупного тамбовского подрядчика «Тамбовпромстрой» пытаются признать банкротом из-за долгов перед налоговой 0 УФНС по Тамбовской области подало в Арбитражный суд заявление о признании компании ООО «Тамбовпромстрой» банкротом, сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о предприятии, хорошо известном жителям региона по крупным муниципальным проектам в сфере дорожного ремонта и благоустройства. Согласно

В Тамбовской области открылся новый распределительный центр X5 Group 0 X5 Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») запустила в индустриальном парке «Котовск» новый распределительный центр площадью около 34 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компании. Логистический хаб будет обслуживать порядка 500 магазинов сети в Тамбовской и Липецкой областях. Его

Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузла 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора строительной организации, которая занималась капитальным ремонтом гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цне. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве. По версии