Охрана всех 17 детсадов досталась одной фирме. УФАС уже отменило половину конкурсов
Вчера, 15:03
Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний, некоторые — с более низкими ценами и обширным опытом работы.
Как пишет «Вердикт», такая синхронность побед привлекла внимание антимонопольного ведомства. УФАС по Тамбовской области уже отменило результаты десяти закупок и установило, что комиссии по закупкам неверно применили правила оценки заявок. В решениях говорится, что действия организаторов торгов нарушили требования закона о контрактной системе и содержат признаки административного правонарушения.
Организаторы во всех случаях признали, что допустили ошибки при оценке заявки победителя. УФАС выдало предписания о корректировке нарушений и сейчас рассматривает вопрос о возбуждении дела по ч. 7 ст. 7.30.1 КоАП РФ. Судьба оставшихся семи конкурсов пока не решена.
По данным «Вердикта», ЧОО «Щит» работает с 2009 года, ранее заключила 211 контрактов на сумму 382 млн рублей. В последние годы показатели компании снижаются: выручка в 2024 году упала до 94,2 млн руб., а численность сотрудников уменьшилась с 95 человек до 61.
«Вердикт» обещает продолжить следить за развитием ситуации.
